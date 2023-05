Nowe gazetkowe promocje w Dino są ważne w dniach 24 - 30 maja. Sporo przecen dotyczy produktów dedykowanych Dniu Matki i Dniu Dziecka. Nie brakuje również ofert dla piwoszy.

Zaczęło się w Dino. Promocje cenowe; fot. mat.pras.

Dino z myślą o Dniu Matki i Dniu Dziecka

Z myślą o Dniu Matki przeceniono na 24,99 zł bombonierkę Merci (400 g). 19,99 zł kosztuje natomiast 15 tulipanów (wysokość 35 cm).

Z okazji Dnia Dziecka taniej można kupić wiele rodzajów słodyczy. Oferty dotyczą m.in.: waty cukrowej w wiaderku (4,75 zł za op. 1l), kremu Czekotubka Wedla (2,99 zł / szt.), Kinder Delice (7,99 zł za op. 4 sztuki) czy lizaków piankowych Psi Patrol 45g (5,59 zł / szt.). Za 8,99 można teraz kupić napój Piccolo 0,75l. Czekolada Kinder kosztuje 4,99 zł.

Dino - promocje przy zakupie wielu sztuk

24,99 zł kosztuje kawa rozpuszczalna Jacobs 200g (przy zakupie dwóch sztuk). Wędlina filet maślany z indyka to z kolei wydatek rzędu 29,99 zł / kg.

Sok 100 proc. pomarańczowy marki Hortex 1 l kosztuje 4,49 zł, a woda owocowa Kubuś (0,5 l) - 1,99 zł, pod warunkiem zakupu sześciu sztuk. Napój gazowany Pepsi czy Mirinda 1l kosztują 4,99 zł przy zakupie trzech sztuk. Za Hoop Colę 2l klient zapłaci 4,99 zł pod warunkiem zakupu 4 sztuk.

Wafel Grześki Mega ma cenę 1,25 zł przy zakupie czterech produktów. Za żelki Zozole należy klient zapłaci 2,59 zł (przy zakupie 3 sztuk). Wafle Teatralne w czekoladzie kosztują aktualnie 10,99 zł/480 g, a ciastka Krakuski - 4,49 zł (171 g).

Sieć Dino przecenia również masło Łaciate. Przy zakupie dwóch sztuk klient za jedno zapłaci 4,49 zł.

Dino rozdaje piwo za darmo

W nowej gazetce nie brakuje także piwnych promocji. Z okazji obchodzonego 25 maja Dnia Piwowara Dino przecenia m.in. piwo Tyskie Klasyczne w puszce (2,99 zł przy zakupie 12 szt.), piwo Zatecky Lezak (3,19 zł przy zakupie 4 szt.), Carlsberg w butelce 0,5l kosztuje 3,49 zł przy zakupie 3 sztuk, a Namysłów Pils w puszce 0,5l - 3,49 zł przy zakupie 8 sztuk.

Dino ma także promocję 14+6 gratis na piwo Tatra w butelce zwrotnej 0,5 l. Przy zakupie 20 sztuk cena na paragonie będzie wynosić 2,09 zł. Cena regularna (poza promocją) to 2,99 zł, więc kupując 20 sztuk klient de facto płaci jak za 14.

Sklepy Dino - gdzie można zrobić na zakupy?

Na koniec marca 2023 r. sieć Dino obejmowała 2.210 sklepów. Są one czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:30. W niedziele handlowe od 8:30 do 20:00.

