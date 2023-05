Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w I kwartale 2023 roku 270,7 mln zł wobec 191,4 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali 256,3 mln zł zysku netto. Przychody były wyższe o prawie 44 proc.

Zysk netto i przychody Dino są wyższe od oczekiwań; fot. shutterstock.com

Dino: wzrost przychodów i sprzedaży LfL

W I kwartale 2023 r. przychody Grupy Dino wyniosły 5,54 mld zł i były o 1,69 mld zł, czyli o 43,8 proc. wyższe niż w I kw. 2022 r. Konsensus PAP zakładał przychody w wysokości 5,432 mld zł.

Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 46,3% do 4,21 mld zł.

- Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I kwartale 2023 r. 27,2%, po wzroście o 20,4% w analogicznym okresie 2022 r. - podała spółka w raporcie.

Jak dodano, świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 42,0% sprzedaży Grupy w I kw. 2023 r. Pozostałe produkty spożywcze wygenerowały 46,2% sprzedaży, a artykuły niespożywcze - 11,8%.

Koszt własny sprzedaży wzrósł w I kwartale o 46,3 proc., do 4.209,3 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 36,6 proc., do 930,1 mln zł. Koszty ogólnego zarządu spadły o 1,8 mln zł do 32 mln zł.

Dino podaje wyniki finansowe za I kwartał

W I kwartale 2023 r. zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 37,7% do 458,2 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 8,3%, podczas gdy rok temu było to 8,6%.

Dług netto Grupy Dino wyniósł 1.510,1 mln zł na koniec marca 2023 r., co oznacza wzrost o 108,3 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2022 r. i spadek o 9,3 mln zł w stosunku do 31 marca 2022 r.



Wskaźnik dług netto do EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 0,77x na koniec marca 2023 r. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,12x.



W pierwszym kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 243,3 mln zł. W pierwszym kwartale 2022 r. przepływy te były ujemne i wynosiły minus 97,8 mln zł. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 309,7 mln zł i spadły o 7,7 proc. rdr.



Spółka poinformowała, że przeważająca część nakładów inwestycyjnych została przeznaczona na geograficzną ekspansję sieci marketów Dino oraz częściowo także na budowę ósmego centrum dystrybucyjnego spółki w miejscowości Kaliska w województwie kujawsko-pomorskim, które zostało uruchomione w II kwartale 2023 r.

54 nowe sklepy Dino w I kwartale

W I kw. 2023 r. Dino Polska uruchomiła 54 nowe sklepy. Rok wcześniej, w I kw. Dino Polska uruchomiła 66 sklepów.

Na dzień 31 marca 2023 r. sieć Dino tworzyło 2 210 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży 869 417 mkw. W okresie trzech lat do 31 marca 2023 r. zwiększyła liczbę sklepów o 976, czyli o 79%. Dino Polska podało, że kontynuuje szybki rozwój swojej sieci, konsekwentnie wyszukując lokalizacje pod nowe sklepy.

Jak podano w raporcie, zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r.

