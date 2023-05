Handel

Dino ocenia, że utrzymanie płaskiej marży EBITDA będzie wymagające

Autor: PAP

Data: 05-05-2023, 19:04

Dino Polska podtrzymuje, że celem na 2023 rok jest utrzymanie marży EBITDA na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznej, ale będzie to trudne do osiągnięcia z powodu wymagającego otoczenia - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.

Dino ocenia, że utrzymanie płaskiej marży EBITDA będzie wymagające, fot. shutterstock