Dino, sieć należąca do jednego z najbardziej tajemniczych przedsiębiorców w Polsce, Tomasza Biernackiego, oficjalnie wchodzi na rynek stacji paliw. 24 października br. firma Dino Oil zgłosiła do Urzędu Patentowego nowy znak towarowy - poinformował jako pierwszy serwis dlahandlu.pl.

24 października br. firma Dino Oil zgłosiła do Urzędu Patentowego nowy znak towarowy/fot. shutterstock

Paliwa od Dino. Znamy logo

O planach Dino, związanych z uruchamianiem stacji paliw, mówiło się w branży handlowej co najmniej od kilku lat. Teraz wygląda na to, że są one zdecydowanie bliższe realizacji.

Na stronie Urzędu Patentowego czytamy, że 24 października br. firma Dino Oil zgłosiła do Urzędu Patentowego nowy znak towarowy.

Dino Oil

Klasa nicejska - wykaz towarów:

1 : Dodatki chemiczne do paliwa; dodatki chemiczne do paliw silnikowych; Preparaty do oszczędzania paliwa; Płyn przeciw zamarzaniu; Płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych; Płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem; Płyny hamulcowe; Preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu poprawienia spalania; Preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu zwalczania zanieczyszczeń; Preparaty do wulkanizacji; Przyspieszacze wulkanizacji,

4 : Paliwa; Paliwo do pojazdów mechanicznych; Benzyna; Paliwo biodiesel; Paliwo gazowe; gazy do użytku jako paliwo; Mieszaniny gazów; Gaz syntetyczny; propan do użytku jako paliwo; Butan do użytku jako paliwo; Butan do użytku jako paliwo stosowane w gospodarstwach domowych; Mineralne paliwo silnikowe; Paliwo metanolowe; Paliwo wodorowe; Paliwo z biomasy; Brykiety paliwowe; Paliwo w postaci brykietów; Węgiel drzewny; Paliwo do grilla; produkty na bazie węgla drzewnego do użytku jako paliwo; Dodatki niechemiczne do paliwa,

35 : Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami; Sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów do przechowywania, przewożenia i dystrybucji paliw płynnych usługi handlu detalicznego w zakresie żywności; Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi handlu detalicznego w zakresie olejów i akcesoriów samochodowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów: spożywczych, przemysłowych, papierniczych, czasopism, książek, map, atlasów samochodowych; Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych; Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych; Usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów; Usługi w zakresie zarządzania zakupami i transakcjami, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów; Obsługa programów lojalnościowych; Zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi; Administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,

36 : Udzielanie kredytu na pokrycie wydatków na paliwo; Usługi w zakresie spraw finansowych; Usługi kredytowe; Udzielanie kredytów; Udzielanie kredytów konsumenckich; Udzielanie kredytów komercyjnych; Organizowanie udzielania kredytów handlowych; Udostępnianie pożyczek i kredytów; Usługi w zakresie udostępniania kredytów; Dostarczanie informacji o kredytach; Pośrednictwo w umowach kredytowych; Finansowanie kredytów ratalnych; Finansowanie sprzedaży na kredyt; Organizowanie ubezpieczenia kredytów; Ubezpieczenie ryzyka kredytowego; Obsługa kart kredytowych i debetowych; Obsługa kart obciążeniowych; Przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych; Emisja kart przedpłaconych; Wydawanie kart debetowych; Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart upoważniających do zakupów,

37 : Usługi tankowania paliwa do pojazdów; Mycie pojazdów; Usługi myjni pojazdów; Mycie pojazdów mechanicznych; Usługi stacji obsługi pojazdów; Usługi tankowania paliwa do pojazdów; Usługi tankowania gazem pojazdów silnikowych; Usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliwowych; Usługi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa); Usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów; Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych; Usługi napraw awarii pojazdów; Serwisowanie pojazdów dostawczych; Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych,

39 : Usługi dystrybucji paliw; Przechowywanie energii i paliw; Organizowanie dystrybucji paliwa; Usługi transportowe; Uusługi transportu pojazdami silnikowymi; Dostawa paliwa; Organizowanie magazynowania paliw,

43 : Bary; Bary przekąskowe; Bary szybkiej obsługi [snack-bary]; Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia; Serwowanie jedzenia i napojów

"Zgodnie z decyzją wydaną 16 maja 2023 r. spółka Dino Oil może zaś prowadzić obrót paliwami ciekłymi na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży przy wykorzystaniu kart paliwowych emitowanych przez Orlen" - informowała w październiku Rzeczpospolita.

Dino Oil może sprzedawać oleje napędowe przy wykorzystaniu stacji paliw ciekłych w miejscowości Łobez przy ulicy Drawskiej 41, gdzie w czerwcu 2020 r. sieć handlowa Dino otworzyła piąte centrum dystrybucyjne.

Wyniki Dino za III kwartał 2023

EBIT wyniósł 558,5 mln zł wobec 459,5 mln zł przed rokiem i był 2,3 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 545,8 mln zł.

Wynik EBITDA grupy zwiększył się rok do roku o 21,2 proc. do 649,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 635,6 mln zł EBITDA.



Marża EBITDA wyniosła 9,45 proc. wobec 9,99 proc. w III kw. 2022 r.

Koszt własny sprzedaży wzrósł w III kw. o 29,5 proc., do 5.282,4 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 25,9 proc., do 989 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 18,2 proc., do 47 mln zł.

Dino - wyniki za 9 miesięcy 2023

Po trzech kwartałach 2023 r. przychody grupy Dino wyniosły 18,97 mld zł i były o 34,4 proc. wyższe rdr.



Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w III kwartale 2023 r. 16,3 proc. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 20,6 proc.



EBITDA po trzech kwartałach wyniosła 1.679,1 mln zł (wzrost o 27,3 proc. rdr), a zysk netto 1.056,9 mln zł (wzrost o 31,5 proc. rdr).



Marża EBITDA wyniosła 8,85 proc., podczas gdy po trzech kwartałach 2022 r. było to 9,35 proc.

Grupa wypracowała w trzecim kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 567,6 mln zł wobec 460,9 mln zł przed rokiem. Narastająco, po trzech kwartałach środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 1.458,2 mln zł, 60,3 proc. więcej rdr.

Świeże produkty nakręcały wyniki Dino

Spółka podała w raporcie, że świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 38,9 proc. sprzedaży grupy w III kw. i za 40,3 proc. w ciągu 9 miesięcy 2023 r.

Dino - ile nowych sklepów przybyło sieci?

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w III kw. wyniosły minus 270,1 mln zł i były o 31,3 proc. mniejsze rdr. Spółka podała, że poziom nakładów inwestycyjnych związany jest przede wszystkim z rozwojem sieci o nowe markety Dino. Ponadto w III kw. trwała budowa dziewiątego centrum dystrybucyjnego spółki w miejscowości Bolewicko w województwie wielkopolskim.

