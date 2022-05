Dino Polska miało w I kw. 191,4 mln zł zysku

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w pierwszym kwartale 2022 roku 191,4 mln zł wobec 144,8 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 189,2 mln zł zysku netto.

Dino Polska miało w I kw. 191,4 mln zł zysku /fot. mat.pras

Zysk Dino przekroczył oczekiwania analityków

EBIT wyniósł 262,9 mln zł wobec 187,8 mln zł przed rokiem i był ok. 6 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 247,8 mln zł.



Wynik EBITDA grupy wyniósł 332,8 mln zł, co oznacza wzrost o 37,1 proc. rdr. Konsensus PAP Biznes zakładał 318,7 mln zł EBITDA.

Przychody grupy blisko 4 mld zł

Przychody grupy wyniosły ok. 3,854 mld zł, czyli wzrosły o 39,6 proc. rdr. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 3,825 mld zł.



Marża EBITDA wyniosła 8,6 proc., podczas gdy rok temu było to 8,8 proc. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I kwartale 20,4 proc., po wzroście o 7 proc. w analogicznym okresie 2021 roku.

Nakłady inwestycyjne przekierowane na ekspansję geograficzną

W pierwszym kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły minus 97,8 mln zł. W pierwszym kwartale 2021 r. przepływy te wynosiły 193,1 mln zł. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 335,4 mln zł i spadły o 8,6 proc. rdr.



Jak podano, przeważająca część nakładów inwestycyjnych została przeznaczona na geograficzną ekspansję sieci marketów Dino.



W lutym 2022 r. zarząd spółki podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia budowy nowego centrum dystrybucyjnego w miejscowości Kaliska w województwie kujawsko-pomorskim. Zakończenie tej inwestycji jest planowane na przełom 2022 i 2023 r.

Ceny towarów rolnych i energii wpłyną na rentowność sieci

Zarząd Dino ocenia, że na działalność grupy w kolejnych kwartałach 2022 r. wpływ będą miały m.in. tempo otwierania nowych sklepów oraz rosnące ceny towarów rolnych, energii, gazu, opakowań oraz koszty pracy, co przekłada się na rosnące koszty produkcji żywności, a tym samym na wzrost cen, po jakich sieci handlowe nabywają produkty od producentów żywności. Jak podano, wymienione czynniki bezpośrednio wpływają także na koszty operacyjne grupy i łącznie mogą wywierać presję na jej rentowność.



Spółka podała, że rosnące ceny towarów i usług konsumpcyjnych, w przypadku zbyt wysokiego tempa wzrostu, mogą w negatywny sposób przekładać się na siłę nabywczą konsumentów i ich skłonność do wydawania pieniędzy. Wśród czynników wpływających na działalność Dino wymienia też zwiększanie efektywności działania spółki, osiąganie korzyści skali oraz optymalizację kosztów operacyjnych, a także zwiększenie efektywności obsługi logistycznej placówek handlowych.

Wojna na Ukrainie bez wpływu na Dino

Dino nie stwierdza istotnego bezpośredniego wpływu wojny na Ukrainie na działalność, ale ocenia, że nie można wykluczyć zaburzeń na międzynarodowych rynkach towarów rolnych i innych surowców, co może zwiększać presję na wzrost kosztów produkcji żywności. Napływ uchodźców z Ukrainy do Polski może - zdaniem spółki - prowadzić do zwiększonego popytu na produkty oferowane w marketach Dino.

66 nowych sklepów Dino

W I kw. 2022 r. spółka Dino Polska uruchomiła 66 nowych sklepów. Na koniec marca 2022 r. sieć Dino obejmowała 1880 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej 736,7 tys. m kw. (+23,4 proc. rdr). Rok wcześniej, w I kw. 2021 r. Dino uruchomiło 59 sklepów.