Dino Polska: Prawie 2,7 mld zł przychodów i 12-proc. wzrost sprzedaży LfL w III kw.

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w trzecim kwartale 2020 roku 188,5 mln zł wobec 109,4 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 154,7 mln zł zysku netto.

EBIT wyniósł 243,4 mln zł wobec 150,4 mln zł rok wcześniej i był 20 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 202,5 mln zł.



Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 699,3 mln zł (wzrost o 42,5 proc. rdr).



Wynik EBITDA grupy wyniósł w trzecim kwartale 293,9 mln zł i był wyższy rdr o 52,7 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał 253,3 mln zł EBITDA.



Marża EBITDA wyniosła 11 proc., podczas gdy rok temu było to 9,5 proc.



Koszt własny sprzedaży wzrósł w III kwartale o 29 proc., do 1.977,1 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 34,5 proc., do 431,3 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 21,1 proc., do 25,4 mln zł.



Po trzech kwartałach przychody grupy Dino wyniosły 7.362,1 mln zł i były o 33,3 proc. wyższe rdr.



EBITDA po 9 miesiącach wyniosła 722,7 mln zł (wzrost o 42,9 proc. rdr), a zysk netto 440,4 mln zł (wzrost o 56,2 proc. rdr).



Marża EBITDA wyniosła 9,8 proc. i była o 0,66 pkt proc. rdr.



Spółka podała w raporcie, że świeże produkty odpowiadały za 36,9 proc. sprzedaży grupy w III kw. 2020 r. i za 38,7 proc. w okresie styczeń-wrzesień 2020 r.



Dług netto grupy Dino wyniósł na koniec września 1.030,9 mln zł, co oznacza wzrost o 26,8 mln zł w stosunku do 30 września 2019 r. i spadek o 52,8 mln zł w stosunku do 30 czerwca 2020 r. Wskaźnik dług netto do wyniku EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 1,09x na koniec września 2020 r. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,48x.



Grupa wypracowała w trzecim kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 311,1 mln zł. W trzecim kwartale 2019 r. przepływy te wyniosły 62,1 mln zł.



W okresie 9 miesięcy grupa poniosła nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 605 mln zł, uwzględniając środki trwałe w budowie (w 2019 roku był to poziom ok. 594 mln zł).



W trzecim kwartale 2020 r. uruchomionych zostało 69 nowych sklepów Dino, czyli o 21 proc. więcej niż przed rokiem. Łącznie w ciągu 9 miesięcy otwarte zostały 153 nowe sklepy w stosunku do 138 w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Na dzień 30 września 2020 r. sieć Dino liczyła 1.371 marketów, o 258 więcej niż przed rokiem.