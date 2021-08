Dino Polska z 196,2 mln zł zysku netto w II kw.

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w drugim kwartale 2021 roku 196,2 mln zł wobec 148 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 200,2 mln zł zysku netto

Dino Polska z 196,2 mln zł zysku netto w II kw.; fot. shutterstock

EBIT wyniósł 250,7 mln zł wobec 191,2 mln zł przed rokiem i był 3,3 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 259,1 mln zł.



Wynik EBITDA grupy zwiększył się rok do roku o 29,8 proc. do 309,9 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 318 mln zł EBITDA.

Przychody grupy wyniosły 3,25 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 32 proc. rdr. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości właśnie 3,25 mld zł.



Marża EBITDA wyniosła 9,53 proc. i była o 0,15 pkt proc. niższa niż w II kw. 2020 r.



Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w II kwartale 2021 r. 11,7 proc., po wzroście o 7,8 proc. w analogicznym okresie 2020 r.



W całym pierwszym półroczu przychody grupy Dino wyniosły 6,01 mld zł i były o 28,3 proc. wyższe rdr. Sprzedaż LFL wzrosła o 9,5 proc. (13,3 proc. wzrostu przed rokiem).



Koszt własny sprzedaży wzrósł w I półroczu o 27,6 proc., do 4.497,8 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 30,7 proc., do 1.022,3 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 11,9 proc., do 50,1 mln zł.



EBITDA po I półroczu wyniosła 552,7 mln zł (wzrost o 28,9 proc. rdr), a zysk netto 341 mln zł (wzrost o 35,4 proc. rdr).



Marża EBITDA wyniosła 9,19 proc., podczas gdy w I półroczu 2020 r. było to 9,15 proc.



Spółka podała w raporcie, że świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 37,4 proc. sprzedaży grupy w II kwartale i za 38 proc. w pierwszym półroczu 2021 r.



Dług netto Grupy Dino wyniósł 1.195,3 mln zł na koniec czerwca 2021 r., co oznacza wzrost o 202 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2020 r. i wzrost o 111,6 mln zł w stosunku do 30 czerwca 2020 r.



Wskaźnik dług netto do wyniku EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 1,0x na koniec czerwca 2021 r. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,3x.



Grupa wypracowała w drugim kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 335,4 mln zł wobec 117,7 mln zł przed rokiem. W całym pierwszym półroczu środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 528,5 mln zł, 284,4 proc. więcej rdr.



Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły w I półroczu -708,9 mln zł i wzrosły o 273,3 mln zł rdr. Spółka podała, że wynikało to przede wszystkim ze wzrostu liczby otwarć nowych marketów Dino oraz z rozwoju zaplecza magazynowego.



W I półroczu 2021 r. ukończona została budowa szóstego centrum dystrybucyjnego Dino Polska w Sieroniowicach w województwie opolskim. Trwała budowa centrum dystrybucyjnego w Sierpcu, w województwie mazowieckim.



W II kwartale 2021 r. Dino Polska uruchomiło 91 nowych sklepów. Łącznie w I półroczu 2021 r. otwartych zostało 150 nowych sklepów w stosunku do 84 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na koniec czerwca 2021 r. sieć Dino liczyła 1.622 markety, o 320 więcej niż przed rokiem. Łączna powierzchni sali sprzedaży wyniosła 633,2 tys. m kw. (+25,4 proc. rdr).