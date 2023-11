Dino: Polski konsument jest nadal wrażliwy cenowo

Dino Polska będzie chciało poprawić marżę EBITDA w 2024 roku, jeśli sytuacja będzie stabilna - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino. W krótkim terminie marża EBITDA może być nadal pod presją.

Dino Polska będzie chciało poprawić marżę EBITDA w 2024 roku, jeśli sytuacja będzie stabilna. fot. shutterstock

Dino chce poprawić marżę EBITDA

"Plan długoterminowy jest taki, by poprawiać marżę EBITDA. Jeśli sytuacja będzie na tyle stabilna, że będzie taka możliwość, to chcielibyśmy ją poprawić w przyszłym roku" - powiedział Michał Krauze podczas telekonferencji dla inwestorów.



Po trzech kwartałach tego roku marża EBITDA wyniosła 8,85 proc., podczas gdy po trzech kwartałach 2022 r. było to 9,35 proc.



W samym trzecim kwartale marża EBITDA wyniosła 9,45 proc. wobec 9,99 proc. przed rokiem.

Dino: Pracujemy, by przychody rosły szybciej niż koszty

Krazue, pytany o perspektywy dla marży EBITDA w czwartym kwartale tego roku, odpowiedział: "Perspektywa jest taka, że inflacja będzie wyraźnie spowalniać, w ślad za tym spowolni dynamika LFL. Z kolei stabilizująca się sytuacja w łańcuchu dostaw powinna poprawiać warunki zakupowe. Z drugiej jednak strony, czwarty kwartał to okres świąteczny, gdzie aktywność promocyjna jest zdecydowanie większa".



"Zakładamy, że w krótkim terminie marża EBITDA może pozostać pod małą presją rdr" - dodał członek zarządu Dino.



Jak poinformował, spółka pracuje nad tym, by przychody rosły szybciej niż koszty.



"Koszty rosną cały czas na tym samym poziomie. Wcześniej mieliśmy do czynienia z dźwignią operacyjną spowodowaną wyższym wzrostem przychodów, co dawało dodatkowy efekt w poprawie EBITDA" - powiedział Krauze.



"Cały czas pracujemy nad dźwignią operacyjną, nad ograniczeniem kosztów i poprawą efektywności. Pracujemy, by przychody rosły szybciej niż koszty. Mamy do czynienia z wymagającym otoczeniem, dlatego EBITDA cały czas może być pod presją" - dodał członek zarządu.

Dino: Polski konsument jest nadal wrażliwy cenowo

Pytany o oczekiwane wzrosty sprzedaży LFL w kolejnych okresach, poinformował, że dynamiki powinny być wyższe niż inflacja.



"Zawsze mieliśmy wyraźną kontrybucję wolumenową, jeśli chodzi o wzrosty LFL. To zawsze powodowało, że mieliśmy wyższy LFL o kilka punktów procentowych niż aktualna inflacja w Polsce. Uważamy, że tak to będzie wyglądało też w przyszłych okresach. W zależności od tego jaka będzie inflacja, zakładamy LFL na wysoko jednocyfrowych lub nisko dwucyfrowych poziomach" - powiedział Michał Krauze.



W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wzrost sprzedaży LFL wyniósł 20,6 proc.



Dyrektor finansowy ocenił, że polski konsument jest nadal wrażliwy cenowo.



Powiedział, że ewentualne zniesienie zakazu handlu w niedziele nie miałoby wpływu na wyniki sieci.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl