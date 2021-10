Dino pozyska 200 mln zł na rozwój

Dino Polska w ramach programu emisji obligacji spółki z 21 września 2017 roku wyemituje 200 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł. Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na finansowanie dalszego rozwoju firmy.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 13-10-2021, 11:18

wyemituje 200 tys. obligacji o wartości nominalnej 200 mln zł. Fot. materiały prasowe

Dino Polska zdecydowało o emisji obligacji

12 października 2021 r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie emisji, w ramach programu emisji obligacji spółki z dnia 21 września 2017 roku, z późniejszymi zmianami, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2017, 200.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2021 o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 200 mln zł – poinformowała sieć handlowa Dino.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z grupy kapitałowej Dino Polska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia w sposób, który nie będzie wymagał od spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,2 punktu procentowego w skali roku.

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 20 października 2021 r. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 20 października 2025 r.

Dino kontynuuje ekspansję

W I półroczu 2021 r. sieć kontynuowała ekspansję geograficzną. Liczba nowo otwartych marketów w tym okresie wyniosła 150 i na koniec czerwca sieć Dino liczyła 1622 sklepy. Oznacza to, że pomijając niedziele, każdego dnia w Polsce uruchamiany był nowy sklep Dino. Równocześnie sieć stworzyła 2,4 tys. nowych miejsc pracy i na koniec czerwca zatrudniała ponad 28,2 tys. pracowników.

W pierwszym półroczu zakupy w sklepach Dino robiło średnio ponad 1 mln osób dziennie, co oznacza wzrost o ponad 33% w stosunku do I półrocza 2020 r. Łącznia wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Dino przekroczyła w I półroczu 2021 r. 6 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. było to 4,7 mld zł. Dynamika sprzedaży w sklepach, które istnieją od co najmniej roku (like-for-like; LfL) wyniosła 9,5%.

W maju 2021 r. działalność rozpoczęło szóste centrum dystrybucyjne Dino Polska zlokalizowane w Sieroniowicach, w województwie opolskim. Równolegle finalizowana była budowa siódmego centrum dystrybucyjnego w Sierpcu, w województwie mazowieckim, które zostanie uruchomione po wakacjach. Łączne nakłady inwestycyjne Dino Polska, obejmujące głównie rozwój sieci i zaplecza logistycznego, wyniosły w pierwszym półroczu 2021 r. przeszło 700 mln zł, o 63% więcej niż przed rokiem.

Sieć otworzyła od stycznia do końca września 2021 r. 234 nowe sklepy wobec 153 rok wcześniej. Na koniec września 2021 r. sieć liczyła 1706 sklepów, wobec 1371 marketów rok wcześniej. Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 666,8 tys. mkw. wobec 532,7 tys. mkw. rok temu.