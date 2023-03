Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w czwartym kwartale 2022 roku 328,2 mln zł - wynika z raportu rocznego spółki.

EBIT wyniósł 437,7 mln zł i był 5,5 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 463,4 mln zł.



Wynik EBITDA grupy wyniósł 518,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 542,9 mln zł EBITDA.



Przychody grupy wyniosły 5,693 mld zł. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 5,59 mld zł.

W całym 2022 roku Dino miało 19.801,6 mln zł przychodów (wzrost o 48,2 proc. rdr), 1.837,9 mln zł EBITDA (wzrost o 44,6 proc. rdr) i 1.132,1 mln zł zysku netto (Wzrost o 40,6 proc. rdr).



Marża EBITDA za 2022 r. wyniosła 9,3 proc., podczas gdy w 2021 r. było to 9,5 proc.



Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2022 r. 28,5 proc.

- Skala naszego biznesu rosła jeszcze szybciej niż we wcześniejszych latach, a przez ostatnie dwa lata praktycznie się podwoiła (w 2020 r. sprzedaż Dino wyniosła 10,1 mld zł) - napisał w liście do akcjonariuszy członek zarządu Michał Krauze.

- Jest to dla nas dużą motywacją do dalszego otwierania nowych marketów Dino - dodał.

Krauze przyznał, że podobnie jak we wcześniejszych latach, w 2023 r. Dino zamierza przeznaczać całość wypracowywanych zysków na nowe otwarcia sklepów.

- Z większą ostrożnością niż dotychczas będziemy jednak podchodzić do finansowania zewnętrznego w związku z wysokimi stopami procentowymi, oraz do procesu wyboru nowych lokalizacji i budowy sklepów, by minimalizować wpływ inflacji na nasze koszty rozwoju. Oczekujemy, że w 2023 r. przełoży się to na wzrost ogólnej liczby sklepów Dino o niskich kilkanaście procent. Ponadto, na podstawie trendów z początku roku i naszych działań w obszarze oferty produktowo-cenowej, liczymy, że drugi rok z rzędu będziemy w stanie zaraportować silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL, choć zapewne nie tak duży jak w 2022 r. - napisał do akcjonariuszy Michał Krauze.