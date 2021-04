Dino rusza ze sprzedażą testów na przeciwciała COVID-19

Sieć handlowa Dino Polska wprowadziła do sprzedaży we wszystkich marketach sieci testy Primacovid wykrywające obecność przeciwciał SARS-CoV-2. Są to szybkie testy do samodzielnego wykonania w warunkach domowych. Cena jednego testu to 39,99 zł. Nie obowiązuje limit zakupu przypadający na jednego klienta.

– Chcemy być najbliżej naszych klientów i odpowiadać na ich potrzeby, dlatego bacznie obserwujemy rynek i reagujemy na panujące na nim trendy. Z tego względu zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do sprzedaży testów Primacovid w całej sieci marketów Dino – mówi Izabela Biadała, Członek Zarządu Dino Polska S.A.

Produkt Primacovid to certyfikowany test serologiczny szwajcarskiego producenta Prima Lab. Jest łatwy w użyciu i pozwala na sprawdzenie, czy organizm wytworzył przeciwciała IgG i IgM, zwalczające koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

Testy na przeciwciała COVID-19 można kupić również w sieciach handlowych Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto oraz na wybranych stacjach Shell.