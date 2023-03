Sieć Dino rozwija się w takim tempie, że prawie zawsze jest w trakcie rekrutacji. Obecnie poszukuje ponad 1,2 tys. pracowników na różne stanowiska – zarówno w centrali firmy, jak i magazynach oraz sklepach. Poszukuje także inżynierów do pracy w terenie.

Sklepy Dino powstają na tyle szybko, że sieć stale poszukuje pracowników/ fot. Shutterstck

Jak policzył serwis dlahandlu.pl, Dino szuka w tej chwili ponad 1,2 tys. osób do pracy. Połowa to ogłoszenia dotyczące pracy w marketach Dino. Reszta dotyczy pracy w magazynach, centrali lub w terenie. Oferty pracy w marketach często dotyczą niepełnych etatów – np. ½ czy ¼.

Z kolei poszukiwani pracownicy „terenowi” to najczęściej specjaliści do weryfikacji pozyskanych nieruchomości lub gruntów i osoby odpowiedzialne za nadzór nad powstającymi sklepami, ale także specjaliści np. od systemów fotowoltaicznych czy odbioru technicznego budynków.

Gdzie szukać ofert pracy?

Wszystkie oferty pracy publikowane są na stronie marketdino.pl w zakładce „Kariera”. Niestety w ogłoszeniach nie ma nic o wymaganiach, jakie powinni spełniać kandydaci, ani widełek płacowych. Po kliknięciu w „Aplikuj” kandydaci do pracy zostają automatycznie przeniesieni do formatki, gdzie wpisują podstawowe dane i mogą załączyć CV.

Dino poszukuje nie tylko inżynierów do pracy przy nowo powstających sklepach, ale także gruntów pod sklepy. Co ciekawe, sieć nie publikuje żadnych ogłoszeń, ale liczy na to, że osoby lub firmy dysponujące interesującymi działkami pod budowę marketów, same się do sieci odezwą. W tym celu na stronie znaleźć można specjalną formatkę i złożyć ofertę zakupu działki lub innej nieruchomości.

Twórca Dino

Twórcą i głównym udziałowcem sieci Dino jest Tomasz Biernacki. Jego majątek szacuje się na ok. 19 mld zł i jest drugim najbogatszym Polakiem. Jednak niewiele o nim wiadomo, unika mediów, nie rozmawia z dziennikarzami ani obcymi osobami. Nie ma nawet służbowego maila.

