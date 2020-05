Dino: Szymon Piduch rezygnuje z funkcji prezesa

Rezygnacja związana jest z planowanym przejściem Piducha do rady nadzorczej spółki.

- Równocześnie spółka informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację od Pana Tomasza Biernackiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej i głównego akcjonariusza Dino Polska o złożonej Szymonowi Piduchowi propozycji objęcia roli Członka Rady Nadzorczej Dino Polska. Intencją jest wykorzystanie dużego doświadczenia Szymona Piducha do wspierania kluczowych projektów Dino Polska z poziomu Rady Nadzorczej i - w związku z tym - zwolnienie go z bieżących obowiązków związanych z codziennym zarządzaniem spółką - napisano w komunikacie.



Dodano, że w związku z wyrażeniem zgody przez Szymona Piducha, Tomasz Biernacki złoży wniosek do najbliższego ZWZ o jego wybór na członka RN Dino Polska.



Szymon Piduch jest związany z Dino Polska od 2002 r. Od 2010 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki.