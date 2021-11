Dino: w niedziele sklepy czynne do godz. 20

Markety Dino w całej Polsce są czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:30, a w niedziele od 8:00 do 20:00 - podała sieć.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 03-11-2021, 10:59

Sklepy Dino czynne w niedziele; fot. shutterstock.com

Pojedyncze sklepy Dino będą otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem funkcjonowania tych placówek do lokalnych przepisów.

Ile sklepów ma Dino?

Na koniec września 2021 r. sieć liczyła 1706 sklepów, wobec 1371 marketów rok wcześniej.