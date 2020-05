Dino w sporze ze związkami zawodowymi

Dino kontra związki zawodowe

On początku kwietnia Związki Zawodowe NSZZ Solidarność Dino Polska SA upubliczniają pisma kierowane do zarządu firmy. Wynika z nich, że związki nie zgadzają się na nadgodziny wynikające z przedłużenia działania sklepów do 24 lub pracy całodobowej i domagają się zatrudnienia dodatkowych osób.

Wcześniej kontrowersje budziło m.in. zakwalifikowanie kasetki na zapleczu sklepu jako kasy, aby zwiększyć przepustowość placówki i brak odpowiednich zabezpieczeń dla personelu. Sieć informuje w odpowiedziach, że działa zgodnie z prawem, w nadzwyczajnych warunkach epidemii i robi wszystko, by zapewnić klientom dostęp do zakupów żywności.

W odpowiedzi na te zarzuty spółka tłumaczy, że stara się sprostać oczekiwaniom, dotyczącym wydłużenia godzin otwarcia marketów, co ma być efektem wprowadzonych ograniczeń dla klientów w dostępie do placówek handlowych.

- Powinno się to przełożyć na realizowanie codziennych zakupów w bardziej komfortowych, a przede wszystkim bezpieczniejszych warunkach zarówno dla pracowników, jak i klientów. Zmiana organizacyjna ma na celu m. in. rozłożenie ruchu w sklepach. Aby wesprzeć zespół prowadzimy rekrutację nowych pracowników – napisało Dino.

