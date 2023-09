Dino musi się mierzyć z trudnościami, które mają miejsce w branży handlowej, m.in. z konkurencją ze strony ogromnych koncernów zagranicznych - mówi Ewelina Radowicz-Moczkowska, CEO Agencji Pitted Cherries.

Ewelina Radowicz-Moczkowska, CEO Agencji Pitted Cherries, fot. materiały prasowe

Na koniec czerwca 2023 roku sieć Dino liczyła 2272 sklepy.

Spółka jest silnie osadzona na rynku polskim, a jej placówki są budowane według jednego schematu.

Czy Dino może brać pod uwagę rozszerzenie swojej działalności w innych krajach?

Dino przyspiesza ekspansje w Polsce

Dino Polska przygotowuje się do przyspieszenia rozwoju sieci, prawdopodobnie od 2025 roku.

- W krótkim terminie zmniejszenie liczby otwarć ma spowodować, że spłacimy zadłużenie. Przygotowujemy się do tego, by w kolejnych latach, myślę, że od 2025 roku, przyspieszyć rozwój. Będziemy tak gospodarować, by pieniądze przeznaczać na rozwój" - powiedział pod koniec sierpnia br. Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.

Na koniec czerwca 2023 r. sieć Dino liczyła 2272 sklepy, w tym 116 nowych obiektów otwartych w pierwszym półroczu 2023 roku Rok temu w tym czasie było to 162 placówki.

Dino zabezpiecza swój znak towarowy

Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że Dino podjęło kroki w celu zabezpieczenia swojego znaku towarowego w brytyjskim urzędzie patentowym. Wniosek ten został złożony 18 sierpnia 2023 roku i obecnie jest w trakcie rozpatrywania. Czy to oznacza, że spółka Dino Polska może brać pod uwagę rozszerzenie swojej działalności w innych krajach, w tym przypadku w Wielkiej Brytanii?

Ewelina Radowicz-Moczkowska, CEO Agencji Pitted Cherries w rozmowie z serwisem portalspozyczy.pl tłumaczy, że takie działania, jak zabezpieczanie swojego znaku towarowego w urzędzie patentowym, mogą sugerować zainteresowanie spółki ekspansją swojej działalności na inne państwa, w tym przypadku Wielkiej Brytanii.

- Dino od lat buduje swoją silną pozycję na rynku polskim i na nim skupia całą swoją działalność. W tym momencie nie ma żadnych informacji na temat tego, czy faktyczne otwarcie sklepów spółki na rynku brytyjskim jest w ogóle w planach - mówi.

- Sieć sklepów Dino jest silnie osadzona na rynku polskim, a jej placówki są budowane według jednego, dostosowanego do pewnych realiów schematu, który świetnie sprawdził się w wypełnianiu pewnej niszy. Jednak trzeba zaznaczyć, że sytuacja ma miejsce w Polsce - dodaje.

- Jeśli chodzi o budowanie sieci handlowej na rynkach zagranicznych, w tym przypadku można potwierdzić, że potencjał jest zauważalny. Pytanie jest jednak otwarte: W jaki sposób spółka chce to wykorzystać? Kwestii, które pozostają do rozważenia przed podjęciem pierwszych kroków w celu ekspansji na rynki zagraniczne jest wiele. Spółka Dino musiałaby na przykład dostosowywać zarówno swoje produkty, jak i strategię do wymagań i preferencji rynku docelowego, co może być wyzwaniem, z uwagi na chociażby odmienne prawo, różnice konkurencyjne, a także różnorodne kręgi kulturowe - zauważa ekspertka.

Dino mierzy się z trudnościami polskiego rynku

W połowie sierpnia br. spółka Dino opublikowała swoje wyniki finansowe. Przypomnijmy, przychody grupy za II kwartał wyniosły 6,549 mld zł, co oznacza wzrost o 34 proc. rdr. W całym pierwszym półroczu przychody grupy Dino wyniosły 12,1 mld zł i były o 38,3 proc. wyższe rdr.

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w II kwartale 2023 r. 20,3 proc., po wzroście o 29,8 proc. w analogicznym okresie 2022 r. Sprzedaż LFL wzrosła w I połowie roku o 23,3 proc. (25,5 proc. wzrostu przed rokiem).

Ewelina Radowicz-Moczkowska jest zdania, że rozwój spółki Dino na polskim rynku można uznać za imponujący.

- Specyficzny model, bazujący w głównej mierze na dostarczeniu swego rodzaju dostępności do produktów spożywczych i przemysłowych dla mieszkańców stosunkowo niewielkich miejscowości, okazał się strzałem w dziesiątkę - tłumaczy.

- Trzeba jednak zauważyć, że spółka przez cały czas musi mierzyć się z trudnościami, które mają miejsce w tej branży, jak konkurencja ze strony ogromnych koncernów zagranicznych, jak i również stawianie czoła takim wyzwaniom, jak rosnące ceny kosztów produkcji żywności, czy inflacja. Mimo tych czynników, spółka doskonale odnalazła się na rynku polskim, a jej rozwój ciągle wykazuje tendencję rosnącą, zarówno pod względem osiąganych przychodów i zysków, jak i liczby nowych placówek handlowych - podsumowuje ekspertka.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl