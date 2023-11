Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w trzecim kwartale 2023 roku 424 mln zł wobec 339,4 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 414,2 mln zł zysku netto. Przychody grupy wyniosły 6,875 mld zł, co oznacza wzrost o 28,1 proc. rdr. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 6,853 mld zł. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł 16,3 proc.

Dino podało wyniki finansowe za III kwartał i po 9 miesiącach 2023 r.; fot. shutterstock.com

Wyniki Dino za III kwartał 2023

EBIT wyniósł 558,5 mln zł wobec 459,5 mln zł przed rokiem i był 2,3 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 545,8 mln zł.

Wynik EBITDA grupy zwiększył się rok do roku o 21,2 proc. do 649,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 635,6 mln zł EBITDA.



Marża EBITDA wyniosła 9,45 proc. wobec 9,99 proc. w III kw. 2022 r.



Koszt własny sprzedaży wzrósł w III kw. o 29,5 proc., do 5.282,4 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 25,9 proc., do 989 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 18,2 proc., do 47 mln zł.

Dino - wyniki za 9 miesięcy 2023

Po trzech kwartałach 2023 r. przychody grupy Dino wyniosły 18,97 mld zł i były o 34,4 proc. wyższe rdr.



Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w III kwartale 2023 r. 16,3 proc. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 20,6 proc.



EBITDA po trzech kwartałach wyniosła 1.679,1 mln zł (wzrost o 27,3 proc. rdr), a zysk netto 1.056,9 mln zł (wzrost o 31,5 proc. rdr).



Marża EBITDA wyniosła 8,85 proc., podczas gdy po trzech kwartałach 2022 r. było to 9,35 proc.

Grupa wypracowała w trzecim kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 567,6 mln zł wobec 460,9 mln zł przed rokiem. Narastająco, po trzech kwartałach środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 1.458,2 mln zł, 60,3 proc. więcej rdr.

Świeże produkty nakręcały wyniki Dino

Spółka podała w raporcie, że świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 38,9 proc. sprzedaży grupy w III kw. i za 40,3 proc. w ciągu 9 miesięcy 2023 r.

Inwestycje Dino. Ile nowych sklepów przybyło sieci Dino?

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w III kw. wyniosły minus 270,1 mln zł i były o 31,3 proc. mniejsze rdr. Spółka podała, że poziom nakładów inwestycyjnych związany jest przede wszystkim z rozwojem sieci o nowe markety Dino. Ponadto w III kw. trwała budowa dziewiątego centrum dystrybucyjnego spółki w miejscowości Bolewicko w województwie wielkopolskim.

W III kw. 2023 r. uruchomionych zostało 68 nowych sklepów Dino. Narastająco od początku 2023 r. otwarte zostały łącznie 184 sklepy. Na dzień 30 września 2023 r. sieć Dino liczyła 2 340 marketów.



Zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r. Jak podano, w 2024 r. spodziewane jest podobne tempo wzrostu sieci.

Dino - presja na rentowność

Grupa podała, że na jej działalność i wyniki do końca 2023 roku, a także w kolejnych kwartałach, mogą mieć wpływ m.in. rosnące koszty prowadzenia działalności operacyjnej, które w obliczu wolniejszego tempa wzrostu przychodów grupy Dino Polska mogą wywierać presję na rentowność grupy.

