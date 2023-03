Dino wciąż buduje nowe sklepy, w zasadzie w ubiegłym roku otwierało jeden sklep dziennie. W tej chili na stronie internetowej Dino znajduje się prawie 450 ofert pracy, niektóre na pół lub ćwierć etatu. Gdzie powstają nowe markety?

Dino stawia sklepy od nowa

Pod koniec 2022 roku sieć miała 2156 sklepów. Większość z nich znajduje się na południowym zachodzie Polski. Sieć wdrożyła swoją strategię „Najbliżej Ciebie” w 1999 roku. Od tej pory markety Dino powstają tam, gdzie inne sieci handlowe nie docierają. Chodzi o mniejsze miejscowości i lokalizacje, które są dość wymagające.

Operator skupuje działki i buduje swoje markety od podstaw. Niemal wszystkie sklepy wyglądają tak samo a obok nich powstaje duży parking. Dlatego łatwo takie miejsca nowej budowy sklepów zauważyć mieszkańcom i lokalnym mediom. W zasadzie sama budowa sklepów jest już ich reklamą. Dlatego Dino nie szuka specjalnego rozgłosu, rzadko się reklamuje a z biura prasowego trudno uzyskać jakiekolwiek informacje.

Gdzie powstają nowe sklepy Dino

Dino w Jarocinie powstaje po raz siódmy. Do tej pory sieć wybudowała sklepy w 6 miejscach: przy ulicy Parkowej, Wojska Polskiego, Zagonowej, Warcianej i Różanej. 20 stycznia sieć otworzyła też sklep przy ul. Stefana Batorego w Jarocinie. Kolejny sklep już powstaje. Tym razem Dino kupiło działkę przy ulicy Ługi i tam stawia nowy obiekt, który niebawem zostanie uruchomiony.

W Gostyniu budowa nowego marketu rozpoczęła się na działce przy ul. Nad Kanią. To świeża inwestycja, która dopiero powstaje.

Wiadomo też, że nowy market Dino powstaje w Kałkowie. Mieszkańcy tej niewielkiej wsi ponoć długo czekali na otwarcie tego sklepu, bo we wsi istnieją dwa główne sklepy – Top Market i Rabat.

Prace ruszyły także w Gryfinie. Sklep jest już bliski oddania do użytku, powstaje jeszcze parking dla klientów.

Dino buduje kolejny market na terenie gminy Koronowo, przy wyjeździe z miasta w kierunku Samociążka.

Nowy sklep powstaje także w turystycznej miejscowości, Świeradowie Zdroju. W miasteczku przy granicy Polsko-Czeskiej powstaną dwa markety sieci Dino, co na pewno spodoba się turystom, którzy przyjeżdżają pochodzić po górach lub pojeździć po nich na rowerze, na obecnych tam szlakach zjazdowych.

Pierwszy market Dino powstanie także w Chojnowie. Budowa rozpoczęła się tutaj już pod koniec stycznia.

Dino Polska zainwestowało także w market w Zbytowej. Sklep powstanie na dwóch skupionych przez operatora działkach, a kubatura budynku wyniesie 3.062 m3. Obok powstanie oczywiście także parking.

Co ciekawe, nie wszystkie sklepy Dino wyglądają tak samo. W Płoczkach Dolnych, wsi sołeckiej w województwie dolnośląskim, Dino wybudowało sklep, który nawiązuje do lokalnej architektury i wygląda zupełnie inaczej niż pozostałe markety. - Godna pochwały inicjatywa. Jest to co prawda imitacja konstrukcji ryglowej, ale nawiązuje do najbardziej charakterystycznych elementów naszej architektury. Powinniśmy sobie życzyć więcej takich elewacji – komentuje dla serwisu lwowek.pl przedstawicielka Stowarzyszenia Dom Kołodzieja.

