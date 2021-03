Dino zwiększy nakłady inwestycyjne w 2021 r. do 1,2 mld zł

- Konsekwentnie realizujemy naszą dobrze dopracowaną strategię rozwoju, otwierając w kolejnych miejscowościach w Polsce nowe markety Dino. W 2020 r. łączne nakłady inwestycyjne Grupy Dino przekroczyły 1 mld zł. Powstało dzięki temu ponad 5 tys. nowych miejsc pracy, a łączne zatrudnienie w Grupie Dino przekroczyło 25,8 tys. osób. W 2021 r. planujemy zwiększyć nakłady inwestycyjne do 1,2 mld zł - podał Michał Krauze.

1500 sklepów w sieci Dino

Dodał, że w 2020 r. zakończono proces inwestycyjny dotyczący uruchomienia 278 marketów Dino, z czego 255 zostało otwartych w 2020 r., a 23 na początku 2021 r. Sieć liczyła na koniec 2020 r. blisko 1500 sklepów. Jest to liczba o ponad 20% wyższa od celu, który wyznaczono debiutując na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 4 lata temu. Zakładano wtedy, że sieć powiększy się z 628 sklepów na koniec 2016 r. do ponad 1200 sklepów do końca 2020 r.

- Lokalizacje marketów Dino dobieramy tak, żeby wizyty klientów w naszych sklepach były wygodne i szybkie. (...) W 2020 r. wprowadziliśmy wiele zmian w naszych sklepach. Szybko i sprawnie adaptowaliśmy się do zmieniającego się otoczenia oraz wydłużyliśmy godziny funkcjonowania. Obecnie nasze sklepy są czynne od godziny 6:00 do 23:00 - komentuje Krauze.

Wzrost sprzedaży Dino

Jak podkreślił Michał Krauze, wzrost przychodów ze sprzedaży na bazie like-for-like (LfL), czyli w marketach, które istniały także we wcześniejszym roku, po raz kolejny był dwucyfrowy i wyniósł w 2020 r. 12,6%. W połączeniu z rozwojem geograficznym pozwoliło to zwiększyć całkowite przychody naszej firmy o 32,4% do ponad 10 mld złotych. Towarzyszyła temu dalsza poprawa rentowności.

- Naszym oczekiwaniem na 2021 r. jest kontynuacja trendów niskich dwucyfrowych wzrostów LFL - powiedział Krauze podczas telekonferencji dla inwestorów.

Przychody sieci w 2020 r. wzrosły z 7,6 mld zł wypracowanych w 2019 r. do 10,1 mld zł. W tym okresie zysk netto sieci wzrósł z 410 mln zł do 643,9 mln zł.

Jak podał PAP, Krauze nie chciał komentować wpływu podatku handlowego na marże.



"Naszą strategią, jeśli chodzi o ceny sprzedaży, jest dostosowywanie się do rynku. Będziemy podnosić wiele inicjatyw, by neutralizować podatek. Naszej strategii, jeśli chodzi o ceny sprzedaży nie zamierzamy zmieniać" - powiedział członek zarządu Dino.