Dino zwiększyło przychody w I półr. 2020, ale pogorszenie sytuacji epidemiologicznej może źle wpłynąć na wyniki i strategię

Na dzień 30 czerwca 2020 r. sieć Dino tworzyły 1 302 sklepy o łącznej powierzchni sali sprzedaży 505 095 m². Dino Polska posiada wieloletnie doświadczenie i potwierdzoną zdolność w zakresie otwierania nowych sklepów, dzięki czemu w okresie trzech lat do 30 czerwca 2020 r. zwiększyła liczbę sklepów o 625, czyli o 92%.

Ekspansji geograficznej towarzyszy znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL), który w I półroczu 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., wyniósł 13,3%.

W II kwartale 2020 r. ukończona została budowa piątego centrum dystrybucyjnego Dino Polska w Łobzie w województwie zachodniopomorskim.

Wyniki

Dino Polska podała też w raporcie finansowym, że w I półroczu 2020 r. wynik EBITDA zwiększył się rok do roku o 36,9% do 428,8 mln PLN. Marża EBITDA wyniosła 9,15% i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w I pół. 2019 r. W II kw. 2020 r. zysk EBITDA zwiększył się o 31,7% do 238,7 mln PLN. Marża EBITDA wyniosła 9,68% i była o 0,34 pkt proc. wyższa niż w II kw. 2019 r.

Spółka podkreśla, że znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I półroczu 2020 r. 13,3% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. W II kw. 2020 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 7,8%.

Niższa dynamika sprzedaży LfL w II kwartale 2020 r. w stosunku do II kw. 2019 r. wynikała z restrykcji nałożonych przez Rząd w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i dotyczących przemieszczania się ludności oraz działalności sklepów.

Świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 39,3% sprzedaży Grupy w II kw. 2020 r. i za 39,7% w pierwszym półroczu 2020 r., co oznacza wzrost o odpowiednio 0,4 pkt proc. i 0,7 pkt proc. w stosunku do analogicznych okresów 2019 r.

W II kw. 2020 r. uruchomionych zostało 68 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2020 r. otwarte zostały 84 nowe sklepy w stosunku do 81 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2020 r. sieć Dino liczyła 1302 markety, o 246 więcej niż przed rokiem.

Pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej może mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy