Dla małych i średnich sprzedawców Amazon jest szansą na dotarcie do nowych klientów

27 stycznia Amazon ogłosił rozpoczęcie prac nad uruchomieniem w Polsce Amazon.pl. Przedsiębiorcy, planujący sprzedaż za pośrednictwem Amazon w Polsce oraz globalnie, mogą rejestrować swoje konta po polsku na sell.amazon.pl w ramach przygotowań do premiery serwisu. Panel sprzedawcy Seller Central Polska jest już dostępny.

- Z pewnością na korzyść Amazona wpłynie rozpoznawalna marka i globalna skala, w jakiej działa platforma. Dla małych i średnich sprzedawców będzie to szansa na dotarcie do nowych kupujących - Amazon umożliwia dostęp do bazy ponad 300 milionów kupujących w ponad 200 krajach i terytoriach. Z drugiej strony dla kupujących uruchomienie platformy Amazon.pl przyniesie łatwiejszy dostęp do produktów z całego świata - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Katarzyna Reizer, e-Commerce Project Leader, NielsenIQ.

- Musimy jednak pamiętać, że na polskim rynku mamy już inną platformę o bardzo rozpoznawalnej marce, do której Polacy są przyzwyczajeni od wielu lat. W ostatnim badaniu NielsenIQ „wE-Commerce” przeprowadzonym w listopadzie 2020 zapytaliśmy kupujących produkty FMCG online o to w jakich sklepach internetowych dokonali zakupu produktów FMCG w ostatnich czterech tygodniach i 75% e-shopperów FMCG wskazało dostępne już na polskim rynku marketplace’y. Taki wynik z pewnością ciężko będzie osłabić nowemu graczowi - tłumaczy.

- Bez wątpienia dla sukcesu Amazona w Polsce będzie miało też znaczenie to, jaki model biznesowy zostanie przyjęty. Przykładowo, w Niemczech usługa subskrypcji Amazon Prime daje dostęp do darmowej dostawy, ale także takich usług jak np. Prime Video czy Amazon Music, czyli serwisów streamingowych Amazona, co może stanowić dodatkowe zachęcenie dla wielu klientów platformy - dodaje Katarzyna Reizer.

Obecnie za pośrednictwem Amazona sprzedaje globalnie 1,7 miliona małych i średnich firm, z czego ponad 200 tys. przedsiębiorców przekroczyło 100 tys. dolarów wartości sprzedaży w 2019 roku.

Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył ponad 18 tys. stałych miejsc pracy w dziewięciu nowoczesnych centrach logistycznych.