Handel

Dlaczego ceny paliw spadają tak wolno? "Stacje znalazły sposób"

Autor: PAP

Data: 25-11-2022, 13:51

E-petrol.pl spodziewa się przyspieszenia obniżek cen paliw, bo na stacjach spadają one wolniej niż wynikałoby to z sytuacji na rynku hurtowym - ocenili analitycy. Wyjaśnili, że stacje szykują bufor w postaci wyższych marż, by złagodzić szok cenowy - od stycznia wraca wyższy VAT na paliwa.

Dlaczego ceny paliw spadają tak wolno? fot. shutterstock