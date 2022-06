Dlaczego hipermarkety tracą rynek? "Konsumenci szukają prostszych rozwiązań"

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 15-06-2022, 14:35

Zakupy w ogromnym hipermarkecie nie były ani proste ani szybkie. Na długo przed pandemią uczestnicy naszych badań bardzo mocno podkreślali, że wybierają sieci, które pozwalają szybko i sprawnie zrealizować ich potrzeby - mówi nam Katarzyna Konkel, CEO Omnisense.

Zakupy z asortymentu hipermarketów, raczej nie należą do „przyjemnościowych”? fot. PTWP

Informacja o prawdopodobnej sprzedaży Carrefour Polska skłania do dyskusji na temat kondycji hipermarketów nad Wisłą.

Czy mocno przegrywające walkę o klienta z dyskontami ogromne sklepy to pocztówka z przeszłości i tego, jak rynek wyglądał 20 lat temu?

Co czeka hipermarkety w Polsce i co mogą zrobić ich operatorzy, by zupełnie nie zniknąć z rynku?

Dlaczego hipermarkety tracą rynek?

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Czy rzeczywiście hipermarkety w Polsce to już relikt lat 90. i wczesnych dwutysięcznych? Z czego wynika odpływ konsumentów do dyskontów? Zmienił się model zakupowy, a może zadziałały jakieś inne czynniki?

Katarzyna Konkel, CEO Omnisense: Wiele już na ten temat powiedziano, generalnie ten proces jest wynikiem kumulacji różny, wzmacniających się wzajemnie czynników. Konsumenci szukali prostych, nieangażujących nadmiernej ilości czasu rozwiązań. Zakupy w ogromnym hipermarkecie nie były ani proste ani szybkie. Na długo przed pandemią uczestnicy naszych badań bardzo mocno podkreślali, że wybierają sieci, które pozwalają szybko i sprawnie zrealizować ich potrzeby.

Zakupy z asortymentu hipermarketów, raczej nie należą do „przyjemnościowych” a tych koniecznych. Równolegle dyskonty, z Lidlem na czele, odrobiły lekcję dotyczącą właściwej pracy z oczekiwaniami konsumentów. Dyskonty stawały się ładniejsze, bardziej uporządkowane, poszerzyły wybór i rozwinęły ilość sklepów – czyli były bliżej klienta w sensie fizycznym i zaspakajania potrzeb, niż hipermarkety. Szybciej reagowały na zmianę stylów zakupowych.

Rośnie przewaga dyskontów nad hipermarketami

Na ten etap zmian, nałożyły się doświadczenia pandemiczne, które jeszcze utrwaliły preferencję skierowane w stronę dyskontów. Szybsze, prostsze zakupy, nie wymagające np. korzystania z komunikacji miejskiej – to kolejna pula argumentów na rzecz dyskontów. Mniejsze formaty były postrzegane jako bardziej bezpieczne – czyli lepsze. Optymalizacja praktyk zakupowych postępuje – Konsumenci – mają coraz większe kompetencje w zakresie e-commerce to sprawia, że planują swobodnie zakup części produktów w sklepach fizycznych a część zamawiają za pośrednictwem sklepów internetowych czy platform market place. Oczywiście wciąż w niektórych kategoriach, w których przodują hipermarkety udział rynku e-commerce jest często jednocyfrowy – jednak po pierwsze – stale rośnie, po drugie niektóre kategorie rosną znacznie szybciej i przechodzą do zamówień online.

Każdy z tych elementów jest odpowiedzialny za odpływ nie dużej liczby klientów, ale te elementy łącznie się wzmacniają i sprawiają, że tendencja nabiera na sile.

Konsumenci nie potrzebują dużego wyboru jak w hipermarkecie?

Wydawać by się mogło, że sytuacja, w której konsument ma do wyboru np. 10 rodzajów musztardy jest bardziej komfortowa niż wybór jedynie między marką własną a top brandem, na jaki coraz częściej napotykamy w dyskontach? A może jednak zbyt duży wybór nie jest aż tak komfortowy dla konsumenta albo nie jest najistotniejszym czynnikiem zakupowym?

To jest kluczowy aspekt, w zasadzie od tego powinniśmy zacząć tę analizę. Od pięciu lat nie zrealizowałam projektu, w którym klienci realnie, nie deklaratywnie, chcieliby mieć duży wybór. Tu jest ogromna różnica w tym, ze klienci poszukują miejsc, w których mają poczucie wyboru i wsparcie wyboru, a nie nadmiar opcji.

Morze keczupów czy bezmiar proszków do prania to synonim stresu i wysiłku a nie radości wyboru.

Inspiracje do odkrywania nowych produktów czerpiemy z otoczenia i internetu, potem chcemy szybko wypróbować nowy produkt. Jeśli nie ma go w „naszym” sklepie – raczej zamówimy go do paczkomatu pod domem, niż pojedziemy do hipermarketu, by samodzielnie odnaleźć ów produkt wśród dziesiątek innych. Dodatkowo nie możemy sprawdzić czy ów produkt będzie w sklepie stacjonarnym… Na początku naszej rozmowy ustaliliśmy, że mniejszy format często okazywał się lepszy dla wielu konsumentów, teraz dochodzimy do wniosku, ze mniejszy wybór też bywa plusem i impulsem do wyboru dyskontu.

Jaka będzie przyszłość hipermarketów w Polsce?

Jaka w pani ocenie będzie przyszłość hipermarketów w Polsce? Znikną zupełnie, czeka nas konsolidacja, a może będą trwały jako niewielki, stabilny biznes dla 1-2 sieci?

Hipermarkety same zdecydują o swojej przyszłości. Jeśli chodzi o ten format to mówiąc kolokwialnie „łatwo już było”. Trzeba od nowa określić funkcje tych powierzchni handlowych. Do tej pory hipermarkety to królestwo nieskrępowanej konsumpcji, ogrom możliwości, wszystko, dla wszystkich. To także raczej przetworzone, a nie świeże produkty – przynajmniej w proporcji znacznie więcej tych pierwszych. Te wartości nie napędzają już tak wielu klientów jak kiedyś.

Nowy konsument jest coraz bardziej świadomy, zdaje sobie sprawę jaki jest koszt energetyczny funkcjonowania takiego sklepu, może sobie wyobrazić ile kosztuje obsługa takiej powierzchni i wszystkich dostaw. Skoro przestaje potrzebować tego nadmiaru, to może częściej myśleć o tych aspektach.

Co muszą zrobić hipermarkety, by przetrwać?

Obraz nie jest zbyt optymistyczny: zakupy w hipermarketach są czasochłonne, stresujące, bywają drogie, bo często kupujemy więcej niż planowaliśmy a dodatkowo, kryzys i inflacja też nie pomagają, bo dyskonty są postrzegane jako tańsze i dotarcie do nich nie generuje dodatkowych kosztów paliwa.

Nie wiem czy to koniec tego formatu, myślę, ze hipermarkety muszą stworzyć wartość dodaną. Przyjrzeć się swoim konsumentom od nowa. Wciąż mają wiernych fanów, którzy z radością spędzaj długie godziny i całymi rodzinami wędrują od alejki do alejki, zapełniając kilka koszyków w trakcie jednej wizyty. Czy pozostaną aktywnymi fanami, po co, poza produktami przyjeżdżają do hipermarketów? Jaką wartość im daje taka forma zakupów? W odpowiedzi na te pytania leży klucz do przyszłości tego formatu. Rzeczywistość, szczególnie ta handlowa, nie znosi próżni. Ktoś odpowie na te pytania i zbuduje wokół nich adekwatną ofertę doświadczeń konsumenckich.

Dziękuję za rozmowę.