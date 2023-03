Zakupy to jeden z codziennych obowiązków każdego z nas, jednak okazuje się, że może to być obowiązek przyjemny. Sprawdzili to twórcy aplikacji Moja Gazetka. Zapytali swoich użytkowników, co tak naprawdę lubią w zakupach.

Wielu klientów ceni sobie zakupy stacjonarne, bo może lepiej przyjrzeć się produktom i sprawdzić, co kupują/ fot. Shutterstock

Czy lubimy robić zakupy stacjonarne?

Zdecydowanie tak! Prawie 91% ankietowanych przyznało, że lubi zakupy stacjonarne.

A jak zazwyczaj ankietowani robią te zakupy? Zdecydowana większość nie spieszy się, ale też stara się nie przeciągać wizyty w sklepie — takiej odpowiedzi udzieliło prawie 68% badanych. Niecałe 8% robi zakupy powoli, dokładnie oglądając produkty i spędzając na tym dużo czasu. Natomiast co czwarta osoba przyznała, że zakupy robi szybko, aby spędzić w sklepie jak najmniej czasu.

Co lubimy w zakupach „w realu”?

Badanie pokazało, że w zakupach stacjonarnych najbardziej cenimy 2 rzeczy: możliwość sprawdzenia, jak produkty wyglądają na żywo oraz oglądanie, wybieranie produktów spośród asortymentu sklepu. Takie odpowiedzi wybrało kolejno prawie 80% i prawie 70% ankietowanych. Inne, popularne powody, to szukanie promocji na miejscu (ok. 45%) i kontakt z obsługą sklepu (ok. 19%).

A czego potrzebujemy, aby zakupy były komfortowe? Dla ponad 80% najważniejsze są jasno oznaczone ceny. Inne istotne aspekty, to porządek na półkach (ok. 64%), brak tłumów (ok. 57%), łatwy do znalezienia skaner cen (55%) oraz krótkie kolejki do kas (ok. 51%). Co więcej, dla 30,1% ważne jest, aby były otwarte kasy tradycyjne, a dla 37,2% istotne jest, aby były dostępne kasy samoobsługowe.

Takie „urozmaicenia”, jak muzyka lub jej brak, rodzaj oświetlenia czy funkcja scan&go nie są zbyt istotne dla ankietowanych — wskazało je tylko kilka, kilkanaście procent kupujących.

Z największą przyjemnością ankietowani robią zakupy spożywcze (86,1%), odzieżowe (46,2%) oraz w sklepach z wyposażeniem domu (41,6%). Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż 1 odpowiedź.

Zakupy dla przyjemności

Czy Polki i Polacy często kupują sobie coś dla przyjemności? Można powiedzieć, że tak. Ponad 51% kupuje coś takiego czasami, ponad 17% na prawie każdych zakupach, a prawie 13% podczas każdego wyjścia do sklepu. Jedynie 0,5% badanych twierdzi, że nigdy nie kupuje sobie niczego dla przyjemności.

A ile badani wydają na przyjemności? Miesięcznie najczęściej są to kwoty poniżej 100 zł (ponad 62%). Co trzeci ankietowany wydaje kwoty w przedziale 100-500 zł, a mniej niż 10% przeznacza na przyjemności więcej niż 500 zł miesięcznie.

Co najczęściej kupujemy dla przyjemności? Wśród odpowiedzi dominują poniższe grupy produktów:

● słodycze

● kosmetyki

● odzież

● elektronika

● dobre jedzenie

● książki

● rośliny

● przekąski

O badaniu:

W badaniu wzięło udział 77% kobiet i 23% mężczyzn. Największa grupa ankietowanych to osoby w wieku 35-44 lat (38,1%). Największa grupa ankietowanych to mieszkańcy miejscowości do 10 tys. mieszkańców (28,3%). Ankieta została przeprowadzona na grupie 191 użytkowników aplikacji Moja Gazetka w dniach 14-20.02.2023.

