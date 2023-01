Skarb Państwa nie ma uprawnień, by polecić Orlenowi przekazanie informacji organom kontroli - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Dlaczego NIK nie może skontrolować Orlenu? fot. PAP

Dlaczego NIK nie może skontrolować Orlenu?

W czwartek wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki odpowiadał w Sejmie na pytania posłów dotyczące - ich zdaniem - zawyżonych marż na paliwo w 2022 r. oraz odmowy przez PKN Orlen przeprowadzenia kontroli w spółce przez Najwyższą Izbę Kontroli w związku z pismem szefa NIK Mariana Banasia skierowanym do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, do którego dotarło Radio ZET. Prezes NIK pisze w nim, że kontrolerzy próbowali już wielokrotnie podjąć kontrolę w PKN Orlen i Fundacji Orlen, jednak pełnomocnicy spółki odmawiali kontrolerom możliwości podjęcia czynności. Według Radia ZET, kontrolerzy są zastraszani przez koncern doniesieniami złożonymi do prokuratury.

Katarzyna Kretkowska z Lewicy pytała, dlaczego rząd nie interweniował w sytuacji, gdy Orlen "celowo podbijał marże, by podbijać cenę detaliczną paliw na swoich stacjach w III kw. minionego roku" oraz dlaczego rząd nie kierował się interesem społeczeństwa polskiego np. zamrażając ceny paliw.

Orlen nie zarabia na Polakach?

"Orlen nie zarabia na Polakach przez wyższe marże" - zapewnił wiceminister. Dodał, że cena paliw w Polsce należy do najniższych w Europie.

Poinformował, że Orlen posiada co czwartą stację paliw w Polsce. "Na prawie 8 tys. stacji benzynowych do Orlenu należy mniej niż 2 tys. W związku z tym, gdyby była możliwość sprowadzenia do Polski tańszego paliwa, to wszyscy posiadacze stacji benzynowych mogliby taki ruch wykonać" - zaznaczył Małecki.

"Rozwiązania, o które wołała pani poseł i znaczna część opozycji, czyli zamrożenie cen paliw, utrzymywanie sztucznych cen paliw, zostało zastosowane na Węgrzech i skończyło się bardzo źle - po prostu paliwa brakowało" - stwierdził Małecki, dodając, że sprzedaż paliw na stacjach w Polsce nie jest głównym czynnikiem wpływającym na zyski Orlenu.

Ile zysków Orlenu pochodzi ze sprzedaży na stacjach?

"Tylko 4 proc. operacyjnego zysku Orlenu pochodzi ze sprzedaży na stacjach i mówimy nie tylko o paliwach, ale mówimy o wszystkich produktach ze stacji paliw. Trzeba pamiętać, że połowa przychodów Orlenu pochodzi z działalności zagranicznej" - zaznaczył Małecki.

Wiceminister powiedział też, że w 2012 r. można było za minimalną pensję kupić 263 l benzyny 95 a teraz ponad 530 l. To są realne porównania siły nabywczej i ceny paliw" - stwierdził.

"Powrót od pierwszego stycznia stawki VAT do 23 proc., wzrost akcyzy, Orlen przełożył na swoje ceny hurtowe, tak aby gwałtowna zmiana cen detalicznych nie uderzyła z dnia na dzień w klientów" - wyjaśnił Małecki.

Poseł Lewicy Przemysław Koperski pytał, dlaczego do tej pory nie podjęto działań, które umożliwiają przeprowadzenie kontroli NIK w Orlenie i Fundacji Orlenu.

Dlaczego nie było kontroli NIK w Orlenie?

Małecki stwierdził, że w Orlenie po konsolidacji udział Skarbu Państwa zwiększył się zdecydowanie do 49,9 proc. akcji z ponad 29 proc. Jego zdaniem to potężny wzrost zabezpieczenia interesów państwa w Orlenie.

Małecki podkreślił, że Skarb Państwa jest jednym z akcjonariuszy i ma takie same prawa jak każdy z akcjonariuszy. Dodał, że te właścicielskie uprawnienia są ściśle określone, szczególnie w kodeksie spółek handlowych i w statucie spółki.

"Zgodnie z wymienionymi aktami prowadzenie spraw spółki należy do kompetencji zarządu i ani walne zgromadzenie, ani rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń. Dotyczy to także ministra aktywów państwowych, który działając jako akcjonariusz - Skarb Państwa - nie ma uprawnień do ingerowania w prowadzenie spraw spółki, w tym nie ma uprawnień do wydawania poleceń w zakresie przekazywania dokumentów i informacji organom kontroli" - wyjaśnił Małecki.

