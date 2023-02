Jak poinformował nas w styczniu jeden z czytelników, z półek Biedronki zniknęły pieluchy marki Pampers.

- Obstawiam, że nie ma ich już dwa miesiące. Początkowo myślałam, że zmieniają opakowania na mniejsze, ale tyle by to jednak nie trwało. (...) Co więcej, szamponów Pantene i past Blend-a-med również zaczęło brakować - napisał nasz czytelnik.