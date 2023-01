Shopee zaskoczyło dziś wiadomością, że od jutra kończy działalność na polskim rynku. O zakończeniu działalności na dzień przed wycofaniem się dowiedzieli się nawet pracownicy. Firma wystosowała już ostateczne stanowisko.

Shopee Polska kończy swoją działalność / fot. shutterstock

Shopee przekazało swoim użytkownikom w czwartek, że od piątku, 13 stycznia od godziny 23:59 zamyka swoją działalność w Polsce.

Dlaczego Shopee wychodzi z Polski? Oficjalne stanowisko firmy

Staramy się koncentrować na najbardziej obiecujących dostępnych dla nas możliwościach rozwoju. Biorąc to pod uwagę, a także fakt utrzymującej się znacznej niepewności makroekonomicznej tego regionu, która zaburza ocenę możliwości rozwoju w perspektywie długofalowej, zdecydowaliśmy się na zakończenie naszej działalności w Polsce. Zamierzamy skoncentrować się na rynkach Azji i Ameryki Łacińskiej, na których osiągnęliśmy już dużą skalę działania i gdzie widzimy dla Shopee silny długoterminowy potencjał wzrostu. W okresie przejściowym skupimy się w Polsce na wspieraniu lokalnej społeczności sprzedawców i kupujących, a także członków lokalnego zespołu naszej firmy - przekazała w imieniu firmy obsługująca ją agencja PR

Shopee znika z Polski: eksperci nie są zdziwieni

- Nie jestem zaskoczony decyzją Shopee, szczególnie mając na uwadze, że nie jest to pierwszy rynek, który platforma mimo ambitnych planów zdecydowała się nagle opuścić - komentuje dla serwisu portalspozywczy.pl Marek Cynowski, CEO Rebel Tang.

Jak komentuje dla serwisu portalspozywczy.pl Anna Ledwoń-Blacha, Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas, pierwsze spontaniczne reakcje na wyjście Shopee z Polski, dotyczą oczywiście "tandetnego" marketingu. Drugie to szok i niedowierzanie. "Mieli przecież tak dobry marketing i tak szybko urośli". Zdaniem ekspertki, to jednak nie marketing odegrał tu decydującą rolę.

Kopiąc jednak głębiej, marketing akurat nie grał tutaj jakiejś dużej roli. Bez dobrego zarządzania, procesów, a przede wszystkim strategii biznesowej i modelu biznesowego – marketing na dłuższą metę – nie pomoże - komentuje Ledwoń-Blacha.

