Shopee znika z Polski. Co się stało? Zawiódł "tandetny marketing" czy jednak sprawa jest bardziej złożona? O komentarz poprosiliśmy Annę Ledwoń-Blachę, Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas.

Anna Ledwoń-Blacha, Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas; fot. PTWP

Tylko do 13 stycznia 2023 roku działać będzie polska platforma Shopee.pl. Ta dzisiejsza informacja zaskoczyła nie tylko klientów i branżę, ale także polskich pracowników firmy. Niedano marka komunikowała, że właśnie ruszyła nowa kampania Shopee – Zimowa Tarcza Antyinflacyjna. Z kolei pod koniec 2022 roku dyrektor działu business development Shopee Poland Michał Tykarski, ogłosił, że Shopee planuje w 2023 roku dalej zwiększać przychody i liczbę przesyłek w Polsce.

Shopee: Zawiódł "tandetny marketing"?

Jak komentuje dla serwisu portalspozywczy.pl Anna Ledwoń-Blacha, Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas, pierwsze spontaniczne reakcje na wyjście Shopee z Polski, dotyczą oczywiście "tandetnego" marketingu. Drugie to szok i niedowierzanie. "Mieli przecież tak dobry marketing i tak szybko urośli". Zdaniem ekspertki, to jednak nie marketing odegrał tu decydującą rolę.

Kopiąc jednak głębiej, marketing akurat nie grał tutaj jakiejś dużej roli. Bez dobrego zarządzania, procesów, a przede wszystkim strategii biznesowej i modelu biznesowego – marketing na dłuższą metę – nie pomoże. Anna Ledwoń-Blacha, Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas

Shopee: Co ma wspólnego gra Free Fire?

– Decyzja może wydawać się zaskakująca, ale czy na pewno? Mini research wystarczy, aby dowiedzieć się, że Shopee tak w Polsce jak i w innych krajach już w zeszłym roku zwolniło większość pracowników. Początki? Udziałowcem Sea (właściciela Shopee) jest chińska firma Tencent, której w Indiach zaczęli przyglądać się regulatorzy. Śnieżna kula ruszyła. W lutym 2022 Indie (największy rynek dla spółki) zablokował grę Free Fire, co zadziałało jak efekt motyla. Shopee rozwijało się właśnie dzięki popularności tej gry. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Na pewno nie pomógł tutaj po prostu kryzys gospodarczy – tłumaczy Anna Ledwoń-Blacha.

