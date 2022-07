Długi firm handlujących na bazarach to ok. 80 mln zł

Autor: PAP

Data: 24-07-2022, 11:34

Długi firm handlujących na bazarach to ok. 80 mln zł - wynika z informacji Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Zaznaczono jednak, że klientów na targowiskach przybywa, ponieważ w czasach inflacji, ceny są tam atrakcyjniejsze niż w tradycyjnych sklepach.

Długi firm handlujących na bazarach to ok. 80 mln zł

Jak wskazano w komunikacie, bazarom i targowiskom sprzyja nie tylko bogata oferta sezonowych owoców i warzyw, ale też niższe ceny m.in. artykułów przemysłowych i odzieżowych, które przyciągają klientów szukających oszczędności.

Według autorów publikacji większy ruch między straganami może pomóc handlującym tam przedsiębiorcom uregulować niemal 80 mln zł zaległości u dostawców i w bankach, albo chociaż 8 mln zł, które - jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK - przybyło targowiskom tylko w czasie pandemii.

Rosną długi firm handlujących na bazarach

Wyliczono, że od marca 2020 roku do maja 2022 długi firm zajmujących się sprzedażą na targowiskach i straganach wzrosły o ok 8 mln zł do 79,4 mln zł. Z danych BIG InfoMonitora wynika, że zaległości handlu targowego stanowią zaledwie 3 proc. całości przeterminowanych zobowiązań całego handlu detalicznego, które - jak wyliczono - stanowią już ponad 2,6 mld zł (podczas pandemii wzosły o 204 mln zł).

Napisano, że średnie przeterminowane zadłużenie firmy handlującej na bazarze, licząc łącznie kredyty i faktury, wynosi 27 353 zł, zaś reprezentanta całego handlu detalicznego 73 383 zł.

Wielu przedsiębiorców mówi, że łączy finanse firmowe z prywatnymi i niejeden kredyt zaciągnięty na gospodarstwo domowe służy właśnie rozwojowi biznesu. W handlu detalicznym jest to szczególnie widoczne. Przeterminowane o min. 30 dni prywatne kredyty ma co trzeci przedsiębiorca będący właścicielem sklepu. Ale na tym tle biznes targowy akurat wyróżnia się pozytywnie, bo odsetek ten wynosi 21 proc. - zwraca uwagę prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Spadła liczba targowisk i bazarów

Z informacji wynika, że liczba bazarów i targowisk zmalała. Powołując się na dane GUS napisali, że w 2020 r było ich 8,5 tys. w porównaniu z 9 tys. w roku poprzednim. Stałych targowisk ubyło o 37 - do 2122. Zmniejszyła się też o 1,8 proc. ogólna powierzchnia tego typu miejsc. W efekcie - jak napisano - w 2020 r. zarejestrowano o ponad 20 proc. niższe wpływy roczne z opłaty targowej w porównaniu z 2019 r.

Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK wynika, że zaległości handlu targowego stanowią zaledwie 3 proc. całości przeterminowanych zobowiązań handlu detalicznego. Wyliczono, że w obu przypadkach (bazary oraz cały handel detaliczny - PAP) zaległości wzrosły o blisko 11 proc. Najwięcej przedsiębiorstw z długami, zarówno w całym handlu, jak i wyłącznie wśród sprzedających na targach i straganach przypadł na sam środek pandemii - było to wówczas 36 359 i 3138 firm-dłużników (aktywnych, zawieszonych i zamkniętych). "Sytuacja zaczęła się jednak poprawiać" - napisał BIG InfoMonitor.

Spadła popularność bazarów

Z badań na temat stosunku Europejczyków do targowisk, które zrealizowano przed ponad dekadą dla Komisji Europejskiej wynika, że entuzjazm Polaków do takich zakupów nie miał sobie równych na całym kontynencie. Deklarowaliśmy, że cenimy je m.in. za regionalny charakter i świeżość produktów. Niemal połowa z nas na targowiskach i bazarach kupowała świeże owoce i warzywa, a aż 29 proc. również mięso. Co piąty Polak szukał tam odzieży lub obuwia, choć zauważał, że towary te miewają niższą jakość, to jednak zwykle rekompensowała to atrakcyjna cena. W czasach galopującej inflacji argument niższej ceny nabiera większego znaczenia. Z perspektywy czasu widać, że biznes ten jednak się kurczy i podlega ogólnorynkowym trendom koncentracji. Liczba stałych punktów sprzedaży w latach 2010-2020 zmalała o jedną piątą, a tych otwartych codziennie nawet o jedną trzecią. W najmniejszym stopniu, ale również, ubyło targowisk sezonowych.