Od 10 do 19 sierpnia sklepy sieci Biedronka będą czynne dłużej. Ponad 3000 placówek funkcjonować będzie do 23.00 lub dłużej.

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów, fot. shutterstock

Sklepy Biedronki czynne dłużej

Od czwartku, 10.08, do soboty, 19.08, sklepy sieci Biedronka będą czynne dłużej, z czego ponad 3000 placówek funkcjonować będzie do 23:00 lub dłużej. W tych dniach na klientów czekają specjalne sierpniowe rabatogodziny, dzięki którym zakupy od 20 do 23:30 będą jeszcze korzystniejsze. W niedzielę, 13.08 oraz we wtorek, 15.08 sklepy pozostaną zamknięte.

Tańsze schab i kawa. Obowiązują limity

Na klientów czekają również okazje zakupowe w ramach sierpniowych rabatogodzin obowiązujących od 10 do 19 sierpnia w godzinach od 20 do 23:30:

● W czwartek, 10.08 klienci będą mogli kupić schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo w promocyjnej cenie 11,99 zł za kg. Obowiązuje limit 4 kg.

● W piątek, 11.08 w ramach rabatogodzin dostępne będą m.in. pieluchy marki Dada w różnych rozmiarach w cenie 19,99 zł przy zakupie dwóch sztuk z limitem 4 sztuk na kartę Moja Biedronka

● W sobotę, 12.08, w ramach rabatogodzin obowiązywać będzie oferta na kawę mieloną marki Lavazza. Przy zakupie dwóch opakowań cena promocyjna za jedną sztukę wynosić będzie 9,99 zł.

