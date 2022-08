Długi weekend sierpniowy: Które sklepy będą otwarte?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 12-08-2022, 16:28

15 sierpnia wypada w tym roku w poniedziałek. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Obchodzimy wtedy dwa święta - kościelne i wojskowe. Jak będą czynne sklepy?

Długi weekend sierpniowy. Jakie sklepy będą wtedy czynne? Fot. shutterstock

15 sierpnia wypada Święto Wojska Polskiego. Jest to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzono je ustawą Sejmu w 1992 roku. Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dla którego ustawodawca wprowadził wolne.

Które sklepy będą zamknięte?

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zamknięte są galerie i parki handlowe oraz sklepy, w których zatrudnieni są pracownicy. Nie zrobimy więc zakupów w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Netto, Dino, Aldi oraz w hipermarket sieci Carrefour i Kaufland.

Czy 15 sierpnia będzie można zrobić zakupy?

W niektórych miejscach będzie jednak można zrobić zakupy spożywcze. Między innymi w dni ustawowo wolne od pracy handel detaliczny mogą prowadzić rolnicy. Czynne są też wtedy piekarnie, cukiernie i lodziarnie. Żywność można też nabyć na wielu stacjach paliw oraz w całodobowych sklepach samoobsługowych.

Ustawodawca dopuszcza też otworzenie sklepu w święta, jeśli "handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek". A takich sklepów jest sporo. Między innymi większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek.

Także sklepy Intermarché są prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców, którzy sami decydują o godzinach otwarć poszczególnych placówek i dostosowują je do lokalnych warunków. Podobnie godziny działalności placówek partnerskich Grupy Chorten uzależnione są od indywidualnej decyzji właścicieli sklepów. Również decyzja o otwarciu franczyzowych sklepów Carrefour Express pozostaje w gestii franczyzobiorców.

Handel w niedziele, czyli niekończąca się historia

Tyle teoria. W praktyce bywa różnie, bowiem od wielu miesięcy sklepy prześcigają się w pomysłach, jaką działalność uruchomić, aby - zgodnie z przepisami prawa - można było handlować w niedziele. Sklepy "zamieniały się" więc w dworce autobusowe, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz w czytelnie.

Pod koniec czerwca spółka Dino Polska rozszerza swoją działalność - chce mieć możliwość wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego, chociaż jeszcze nie skorzystała z tej możliwości

Niedawno zaś, bo 7 sierpnia, Biedronka miała otworzyć część swoich sklepów jako czytelnie dziecięce. Zamiary sieci spełzły jednak na niczym. Okazało się, że zamieszanie wokół planów sieci, kontrole PIP i wezwanie przez Janusza Śniadka do działań UOKiK-u zmieniły plany detalisty.

Wcześniej wiele sklepów pracowało jako "placówki pocztowe", ale od 1 lutego 2022 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja przepisów, która w założeniu miała uszczelnić zakaz handlu w niedziele. To odpowiedź ustawodawcy na fakt, że w ciągu ostatnich miesięcy wiele sklepów zawarło umowy z operatorami pocztowymi, po to, by zgodnie z prawem, ale wbrew woli ustawodawcy, móc otwierać się w niehandlowe niedziele. W niedziele niehandlowe mogą być więc otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej.