dm z nową drogerią w Lesznie

Autor: AW

Data: 25-08-2022, 18:30

27 sierpnia dm otwiera drogerię w Lesznie. To pierwszy sklep w tym mieście i czwarty w Polsce.

dm z nową drogerią w Lesznie; fot. mat. pras.

dm w Lesznie

W sobotę 27 sierpnia o godzinie 8.00 rano przy ul. Poznańskiej 3 w Lesznie otworzy się drogeria dm. Powierzchnia sali sprzedaży wynosi około 460 m2.

W dniach 27-28 sierpnia na odwiedzających czekać będzie wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi. Z okazji otwarcia detalista zaplanował 15% rabatu powitalnego na wszystkie zakupy oraz żel pod prysznic marki własnej Balea w prezencie z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Polski. Rabat obowiązuje do 3 września. W ramach wspierania lokalnych inicjatyw społecznych drogeria przekaże darowiznę na rzecz Fundacji Zwierzęce SOS.

Drogeria otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 21:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00. Sieć zatrudniła ośmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

Sklepy dm są w Polsce obecne od kwietnia bieżącego roku. Aktualnie dm ma cztery drogerie - we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Lubaniu i Lesznie.