Do 30.09 wnioski o zwolnienie ze składek dla sklepików szkolnych

Do końca września przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 r.

Autor: PAP

Data: 21-09-2021, 15:05

Do końca września przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 r. / fot. PTWP

Wnioski o zwolnienie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Właściciele sklepików szkolnych mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 r.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przypomniał, że muszą oni spełnić określone w przepisach warunki i najpóźniej do końca września 2021 r. złożyć wniosek o zwolnienie.

"Warunkiem jest m.in. posiadanie dokumentu wystawionego przez dyrektora placówki, potwierdzającego, że przedsiębiorca był związany z placówką umową najmu przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, o który wnioskuje, i złożenie we wniosku oświadczenia potwierdzającego spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w tych miesiącach, za które ubiegają się o zwolnienie. Spadek przychodu należy porównać do przychodu z września z 2019 r. lub września 2020 roku" - wyjaśnił Żebrowski.