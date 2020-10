Do 31 października trwa ogólnopolska akcja handlowa French Touch

Dostęp do atrakcyjnych ofert przygotowanych w ramach akcji jest możliwy dzięki nowej mobilnej aplikacji French Touch do ściągnięcia bezpłatnie w App Store i Google Play, przygotowanej przez partnera technologicznego akcji - ImpiCode. Podobnie jak w ubiegłych latach oferty specjalne będą dostępne również na FP akcji oraz w magazynie French Touch La Belle Vie, dystrybuowanym bezpłatnie w sieciach Relay, Inmedio, Aelia Duty Free w największych miastach w Polsce.

W tegorocznej akcji handlowej bierze udział wiele marek, m.in. Biedronka, President, Bonduelle. Tej jesieni w sklepach sieci Biedronka klienci znajdą autentyczne produkty pochodzące z Francji. Akcją promocyjną będą objęte wszystkie sklepy w Polsce, a zatem ponad 3500 punktów sprzedaży. Na czas trwania akcji partnerzy French Touch przygotowali specjalne oferty produktów m.in. szeroki wybór francuskich serów od marki President czy bogata oferta produktów od marki Bonduelle.

Nowością podczas tegorocznej akcji jest wprowadzenie do sprzedaży produktów sygnowanych marką French Touch. - Produkty na licencji French Touch to naturalny krok w naszej strategii rozwoju - mówi Daniel Teboul, prezes agencji Cryptone. - Wszystkie produkty, które wprowadzamy pod marką French Touch są synonimem najwyższej jakości, którą gwarantują miejsce i wieloletnia tradycja wytwarzania - dodaje Daniel Teboul, organizator akcji French Touch w Polsce.

W portfolio produktów na licencji French Touch znajdą się francuskie produkty, a wśród nich, szeroki wybór francuskich win. - W ramach akcji wprowadzamy do sprzedaży specjalną, limitowaną edycję wody toaletowej od marki Les Petits Plaisirs. A od marki Le petit Olivier m.in. oryginalne mydło marsylskie, które produkowane jest według tradycyjnych receptur w małych manufakturach we Francji – mówi Aneta Terrier, odpowiedzialna za dystrybucję obu marek kosmetycznych w Polsce. Wśród produktów kosmetycznych dostępnych w ramach akcji French Touch znajdują się również produkty marki Evoluderm, a wśród nich żele pod prysznic, szampony oraz kremy. Wszystkie produkty będą dostępne w sieci Biedronka, należącej do grupy Geronimo Martins, głównego partnera akcji French Touch w Polsce.

Na czas trwania akcji sieć sklepów wolnocłowych Aelia Duty Free wyselekcjonuje francuskie produkty tj. wina, szampany, a także perfumy francuskich marek jak Cacharel, T.Mugler, Lanvin, na które będą obowiązywały rabaty nawet do 40 proc. Oferta będzie dostępna zarówno w sklepach stacjonarnych na lotniskach w Krakowie, Warszawie i Gdańsku, jak i w sklepie internetowym sieci.