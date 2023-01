"Do Biedronki Idę". Na czym polega nowa kampania Biedronki?

Chcemy być blisko naszych klientów, wszędzie tam, gdzie nas potrzebują, wsłuchiwać się w ich potrzeby i odpowiadać na nie, gwarantując bezpieczne zakupy każdego dnia. O tym jest właśnie nasza kampania „Do Biedronki IDĘ”. Ten przekaz komunikacyjny zbudowany jest na bazie relacji naszej marki z milionami klientów, którzy każdego dnia mówią „Do Biedronki IDĘ. Każdy z nich ma inny, swój własny powód, by przyjść na zakupy właśnie do nas - bo tu zrobię zakupy dla całej swojej rodziny, bo po prostu tu lubię robić je najbardziej. Każdy powód jest dobry, by pójść do Biedronki

- mówi Dorota Wrotek-Gut, dyrektorka marketingu w sieci Biedronka