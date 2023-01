Handel

Do Biedronki Idę. O co chodzi w nowej promocji Biedronki?

Autor: oprac. JS

Data: 29-01-2023, 10:19

"Do Biedronki Idę" to nowa promocja popularnej sieci dyskontów. Prawie 9 milionów polskich gospodarstw domowych otrzymało specjalną ulotkę z kodem, dzięki której mogą skorzystać z promocji na popularne produkty w Biedronce. Do kiedy potrwa akcja?

Do Biedronki Idę. Do kiedy potrwa nowa promocja Biedronki? fot. materiały prasowe