Do Kijowa dotarł pociąg z pomocą humanitarną od Żabki i jej inwestorów

60 ton żywności o długim terminie ważności, wody oraz środków higienicznych przekazała Ukrainie Grupa Żabka oraz jej inwestorzy – CVC Capital Partners oraz Partners Group.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 16-03-2022, 11:50

Pociąg z pomocą humanitarną dla Ukrainy od Żabki, CVC Capital Partners oraz Partners Group

13 marca br. dotarł do Kijowa specjalny pociąg towarowy z pomocą humanitarną dla ludności cywilnej Kijowa. 60 ton żywności o długim terminie ważności, wody oraz niezbędnych środków higienicznych przekazała Grupa Żabka oraz jej inwestorzy – CVC Capital Partners oraz Partners Group. To kolejny transport pomocowy zorganizowany przez Żabkę, która łącznie przekazała ponad 300 ton produktów spożywczych i środków higienicznych na przejścia graniczne, do punktów recepcyjnych oraz do Ukrainy m.in. do Kijowa, Sum, Łucka i Dniepru. Pociąg z pomocą humanitarną został zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, który koordynuje współpracę z Urzędem Miasta Kijów.

– Tragiczna sytuacja w Ukrainie wymaga wyjątkowej mobilizacji i wspólnotowych działań, które pozwolą na zaspokojenie najbardziej elementarnych ludzkich potrzeb. Intensyfikujemy naszą pomoc i we współpracy z urzędami miast Warszawy i Kijowa wysyłamy konwój humanitarny – mówi Krzysztof Krawczyk, Partner CVC Capital Partners, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Żabka.

60 ton żywności dla Ukraińców

– Ludność cywilna w Ukrainie znajduje się obecnie w dramatycznej sytuacji braku podstawowych produktów żywnościowych, dlatego wysłaliśmy kolejny transport z pomocą humanitarną, organizując dedykowany pociąg towarowy. Przekazaliśmy 60 ton najbardziej potrzebnej żywności, wskazanej przez kijowski Urząd Miasta, m.in. konserwy, kasze, makarony, cukier, dania gotowe w słoikach, ale również wodę i środki higieniczne – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

– Nasze myśli są z narodem Ukrainy w tym niezwykle trudnym czasie. Kraj ten pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej – mówi Stephan Schäli, Chief Investment Officer w Partners Group i członek Rady Nadzorczej Grupy Żabka.

– Potrzeby sygnalizowane z Kijowa są nadal ogromne: leki, żywność, woda, środki higieniczne, dlatego zachęcamy wszystkich do włączenia się we wspólne działania. W obliczu tej sytuacji nasza pomoc i solidarność są niezbędne. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Kijowa, które za naszym pośrednictwem dziękują wszystkim warszawiakom pomagającym Ukrainie – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Transport 60 ton żywności oraz niezbędnych środków higienicznych do Ukrainy jest możliwy dzięki współpracy między właścicielami Żabki a urzędami miast Warszawa i Kijów. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zapewnia transport na Ukrainę, a właściciele Żabki pokrywają koszty przekazywanego towaru.

Żabka chce zachęcać do niesienia pomocy

Konwój humanitarny to kolejny wkład Grupy Żabka – należącej do CVC Capital Partners i Partners Group – w pomoc społeczności ukraińskiej. Żabka przekazała na granicę ponad 300 ton żywności oraz artykułów higienicznych we współpracy z partnerami: Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Związkiem Ukraińców. W akcje pomocowe angażują się także franczyzobiorcy Żabki – osoby prowadzące sklepy przy granicy rozdają ciepłe napoje i przekąski, a w pozostałych miastach organizują zbiórki oraz dostarczają towar własnymi autami na granicę.

Jako odpowiedzialna organizacja, Żabka chce także zachęcać i dawać przestrzeń do niesienia pomocy – wsłuchując się w apele organizacji pomocowych, a także realizując założenia swojej strategii sieć uruchomiła program wolontariatu pracowniczego. Pracownicy mogą m.in. pracować na rzecz współpracujących z Żabką NGO-sów, a także przy wsparciu i koordynacji zbiórki darów w budynku Centrali firmy.

Jednocześnie sieć umożliwia swoim klientom wsparcie finansowe działań humanitarnych Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża w obliczu wojny na Ukrainie. Darowiznę można przekazać za pomocą płatności kartą lub zbliżeniowo – przy pomocy zegarka czy telefonu. Zebrane w ten sposób datki zostaną podzielone po równo pomiędzy obie organizacje charytatywne. Żabka pomaga - Żabka Group (zabkagroup.com).