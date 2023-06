Do końca lata pod nową marką MOL będzie działało 100 stacji w całej Polsce, należących wcześniej do Grupy Lotos, przejętych przez węgierski koncern w ramach połączenia Orlenu z Lotosem - poinformował MOL w komunikacie prasowym.

Obecnie pod marką MOL działa w Polsce 35 stacji paliw.; fot. FB/MOL

MOL Polska

MOL Polska, wzorem Orlenu, obniża promocyjnie ceny wszystkich paliw o 30 groszy za litr. Wystarczy być zarejestrowanym uczestnikiem programu Navigator, by tankować taniej paliwa EVO i EVO Plus oraz gaz LPG w dowolny dzień tygodnia na wszystkich stacjach MOL i Lotos w Polsce.



Promocja będzie dostępna od 1 lipca 2023 r.



MOL Polska zapowiada również nowy program lojalnościowy.



Grupa MOL to węgierski koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym. Grupa działa w ponad 30 krajach i zatrudnia łącznie 25 tys. osób.



Grupa prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć niemal 2500 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Obecnie firma prowadzi produkcję w 8 krajach i posiada złoża w 10 kolejnych.

