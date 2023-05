Żabka planuje utrzymać tempo ponad 1 tys. otwarć sklepów rocznie, chce inwestować w biznesy e-commerce. Szuka efektywności kosztowej poprzez inwestycje w technologie - poinformował PAP Biznes Adam Manikowski, wiceprezes Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

W tym roku będzie 10 000 Żabek. Sieć stawia na nowe technologie; fot. PAP/Albert Zawada

Rozwój sieci Żabka

"Od kilku lat otwieramy ponad 1000 sklepów rocznie i chcemy to tempo utrzymać. Będziemy dalej mocno inwestować w rozwój naszego ekosystemu, w tym biznesów działających w obszarze e-commerce. Stawiamy klientów i ich potrzeby w centrum uwagi, dlatego ciągle myślimy o nowych rozwiązaniach, które byłyby komplementarne do obecnie oferowanych" - powiedział PAP Biznes wiceprezes grupy Adam Manikowski.



Jak poinformował, w czwartym kwartale tego roku, na 25-lecie firmy, planowane jest otwarcie sklepu Żabka nr 10.000.

Żabka: Różne formaty sklepów

"Nasz format ewoluuje – mamy lokale autonomiczne czy mobilne. Lokalizacje, które wcześniej były niedostępne, teraz stają się dostępne. Rośnie również wpływ Grupy Żabka i naszych franczyzobiorców na polską gospodarkę – w ubiegłym roku łączna wytworzona wartość dodana osiągnęła 7,0 mld zł (5,3 mld zł w 2021 r.), a wpływ naszej organizacji na polski rynek pracy oznaczał utrzymanie ponad 56.400 miejsc pracy w polskiej gospodarce (45.400 w 2021). Jestem więc przekonany, że wraz z rozwojem rynku i marki potencjał sieci będzie jeszcze większy" - powiedział dyrektor zarządzający Żabka Polska.



Wskazał, że np. niedawno otwarty został sklep bezobsługowy na terenie szpitala w Poznaniu, czy na MOP-ie przy autostradzie A2.

Żabka: Jak rozwija się franczyza

"Jesteśmy również obecni w małych miejscowościach, mamy Żabki mobilne towarzyszące klientom podczas dużych wydarzeń rozrywkowych. Praktycznie nie ma teraz lokalizacji, w której nie mogłaby powstać Żabka" - powiedział.



Jak poinformował, Żabka będzie mocno inwestować w rozwój nowych produktów, skupiać się na na poszerzaniu portfolio marki własnej i wprowadzaniu produktów na wyłączność oraz rozbudowywać strefę gastronomiczną Żabka Cafe. Będzie także dynamicznie rozwijać samą ofertę franczyzową.



"Nasza franczyza jest największą i najbardziej przystępną na polskim rynku. Współpracujemy z ponad 8 tys. franczyzobiorców, którzy prowadzą już ponad 9.400 sklepów w całej Polsce i to także dzięki ich zaangażowaniu jesteśmy w stanie z sukcesem otwierać kolejne placówki. Nasze relacje biznesowe opieramy na współpracy i zaufaniu – 65 proc. franczyzobiorców współpracuje z nami od ponad trzech lat, a nasz wynik NPS (wskaźnik rekomendacji netto) wzrósł rdr o 13 punktów" - powiedział Manikowski.



"Rozwój franczyzy postrzegamy m.in. poprzez inwestycje w narzędzia dla przedsiębiorców, które w sposób innowacyjny pomagają im codziennie prowadzić biznes. Co roku wdrażamy kilkadziesiąt inicjatyw wykorzystujących nowe technologie i rozwiązania, poprawiających produktywność i rentowność Żabek prowadzonych przez naszych franczyzobiorców. Oferujemy stabilny biznes, co jest szczególnie ważne w obecnych, niepewnych, czasach. Wprowadziliśmy +Polisę na biznes+, czyli zbiorowe ubezpieczenie zwiększające bezpieczeństwo finansowe wobec ryzyka ekonomicznego wynikającego z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tę przewidywalność franczyzobiorcy sobie cenią. Początkujący przedsiębiorcy bardziej stawiają na stabilność i bezpieczeństwo biznesu, więc posiadanie za sobą dużej organizacji i rozpoznawalnego brandu jest dla nich jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek" - dodał.



Zauważył, że koszty wejścia do sieci są bardzo niskie, franczyzobiorca na otwarcie potrzebuje ok. 5 tys. zł.



"Dobór lokalizacji, wyposażenie sklepu, technologie, łańcuch dostaw, marketing i komunikacja – wszystko to jest po naszej stronie i gwarantuje spójność doświadczenia zakupowego klientów, wpływając jednocześnie na konkurencyjność tego biznesu" - powiedział wiceprezes grupy.

Żabka inwestuje w łańcuch dostaw

"W tym roku w pełni funkcjonalne będzie nasze najnowocześniejsze, zautomatyzowane, centrum logistyczne w Małopolu koło Radzymina pod Warszawą, które będzie obsługiwało docelowo 5.000 sklepów. Mamy obecnie 8 centrów logistycznych i 19 terminali przeładunkowych w całym kraju" - powiedział Adam Manikowski.

Żabka: Oferta dla konsumentów

Wiceprezes grupy Żabka poinformował, że sieć przywiązuje dużą wagę do segmentacji klienta i w związku z tym podejmuje określone działania strategiczne.



"Dostrzegamy wyzwania związane z inflacją i wrażliwością konsumentów na wzrosty cen, jednak Żabka nie rywalizuje jedynie ceną. Jesteśmy w stanie przygotować ofertę dla poszczególnych segmentów, wprowadzać unikatowe produkty oraz prowadzić atrakcyjne promocje, które sprawiają, że klienci chcą nas odwiedzać. Dzięki temu każdego dnia odwiedza nas około 3,6 mln Polaków" - powiedział Manikowski.



Dodał, że Żabka oferuje szybkość zakupów i rozwiązania ułatwiające codzienne życie. Średni czas od wejścia do wyjścia ze sklepu to niecałe 100 sekund, a w sklepach bezobsługowych Nano jeszcze szybciej.



Wskazał, że aplikacja mobilna Żappka posiada ponad 6 mln aktywnych użytkowników.



Manikowski poinformował, że w ostatnim czasie widać w sieci wzrost sprzedaży dań gotowych.

Żabka zabiera klientów restauracjom?



"Klienci rezygnują z wizyty w restauracji czy kawiarni i przychodzą do naszych sklepów. To nas cieszy, bo chcemy Żabkę pozycjonować w gastronomii w obszarze QSR (quick-service restaurant)" - powiedział.



"Wydaje się, że najgorsze nastroje konsumenckie na rynku były w lutym i marcu. W kwietniu widać było już, że jest nieco lepiej" - powiedział Manikowski.



"Mamy bardzo dobre relacje z największymi dostawcami, wspólne biznesplany i jesteśmy w stanie na partnerskich zasadach stawiać czoła inflacji, pomimo niełatwego otoczenia" - dodał.

Żabka: Inwestycje w nowe technologie

Żabka szuka we wszystkich obszarach swojej działalności efektywności kosztowej, inwestuje w nowe technologie.



"Będziemy inwestować w nasz ekosystem szukając kolejnych synergii, które pozwolą nam wygospodarować dodatkowe zasoby do reinwestowania w wartość dla klienta i dla franczyzobiorców. Firma musi być dalej elastyczna i zdolna do szybkiego podejmowania decyzji" - powiedział Adam Manikowski.



"Chcemy mieć najbardziej konkurencyjny model franczyzowy w Polsce. Jesteśmy w stanie to osiągnąć, ponieważ ciągle szukamy efektywności kosztowej we wszystkich obszarach naszej działalności. Co kluczowe – nie robimy tego poprzez cięcie kosztów, a przez inwestycje w technologie, które najlepiej pozwalają nam optymalizować nasz model biznesowy" - dodał.



Poinformował, że firma będzie kalibrować biznes e-commerce, dopracowywać model sklepu autonomicznego pod kątem asortymentu, inwestować w rozwój sztucznej inteligencji, która się uczy na bazie Big Data.



"Docelowo Grupa Żabka ma być firmą technologiczną. Mocno inwestujemy w start-upy, przyglądając się na rynku pomysłom na innowacyjne produkty. Jeśli pojawi się możliwość ciekawego przejęcia jakiegoś podmiotu, to tego nie wykluczamy, ale tylko pod warunkiem, że będzie uzupełniał nasz ekosystem" - powiedział wiceprezes grupy.

Pytany o plany wyjścia funduszu CVC ze spółki, odpowiedział: "Z sukcesem współpracujemy z CVC już od lat. Zarząd Grupy Żabka ma jasno określoną strategięi będziemy ją realizować. Aktualnie skupiamy się na rozwoju Grupy i jej portfolio".

