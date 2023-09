Markety typu Decathlon City działają w dużych miastach Francji, Belgii czy Hiszpanii. Już wkrótce tego typu sklep zostanie otwarty także w Warszawie. Dokładnie na parterze biurowca IBC znajdującego się w pobliżu stacji metra Politechnika - czytamy w portalu Wirtualne Media.

Czym różni się nowa formuła zaproponowana przez popularną sieć handlową?

Pierwsze placówki Decathlon City francuski koncern uruchomił w 2017 roku chcąc wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom konsumentów żyjących w metropoliach. Nowe markety mają powierzchnię mniejszą niż tysiąc metrów kw. i oferują klientom nieco skromniejszy asortyment niż standardowe sklepy sieci. Zazwyczaj są zlokalizowane w centrach miast, w pobliżu ulic o charakterze handlowym.

Decathlon City jest częścią ekosystemu Decathlonu na całym świecie. To sklep o mniejszej powierzchni, ale położony w samym sercu społeczności i ludzi, ponieważ chcemy, aby sport był bardziej dostępny i by mogło go uprawiać coraz więcej ludzi– mówiła Marie-Lou Blais, dyrektorka ds. komunikacji w Decathlon Canada przy okazji uruchomienia tego typu puntu w Toronto.