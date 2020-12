"Dodatek covidowy” zaognia spór na na linii pracownicy - sieci handlowe

Związki zawodowe trzech sieci handlowych: Biedronki, Carrefoura i Kauflandu, domagają się dodatków płacowych jako rekompensaty za pracę w sytuacji epidemicznej. Zdaniem ich przedstawicieli, bezpieczeństwo pracy w sklepach nie jest wystarczające. Sieci handlowe odpowiadają: dbamy o naszych pracowników i nie zapominamy o dodatkowych świadczeniach. To nie wszystko, w sporze oliwy do ognia dolała rządowa propozycja, by niedziela 6 grudnia była handlowa.