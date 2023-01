Zdaniem analityków, wyjście Shopee z Polski będzie korzystne dla Allegro, gdyż statystycznie pierwsza platforma e-commerce w kraju powinna być największym beneficjentem przepływu użytkowników.

O wyjściu Shopee z Polski mówiło się już jesienią

Dominik Niszcz i Grzegorz Kujawski z Trigon DM wskazują, że Shopee było zależnie od miesiąca 2 lub 3 pod względem ruchu platformą marketplace w Polsce.

- Nie znamy dokładnych udziałów platformy w wartości sprzedaży, ale przypominamy, że przy IPO Allegro udział Aliexpress, który ma obecnie podobną do Shopee liczbę użytkowników, był szacowany na 3 proc. O tej decyzji właściciela platformy spekulowało się już jesienią, kiedy spółka ogłosiła zwolnienia grupowe w polskim oddziale. W 2022 Shopee podjęło decyzję o zamknięciu działalności we Francji, Hiszpanii oraz w Indiach - dodają.

Allegro zyskuje na kłopotach Shopee

W opinii ekspertów wygląda na to, że właściciel skupi się przede wszystkim na rynku azjatyckim.

- Informacja z 7 września 2021 o wejściu Shopee na rynek w Polsce z ofertą bezpłatnej dostawy bez minimalnej wartości zamówienia skutkowała przeceną akcji Allegro o 3 proc. tego samego dnia i o około 10 proc. w ciągu tygodnia przy względnie płaskim WIG-u. Począwszy od kwietnia 2022 Shopee stało się pod względem liczby użytkowników drugim marketplace w Polsce, praktycznie na równi z Aliexpress, osiągając poziom 10-11 mln użytkowników, istotnie powyżej 6-9 mln w ostatnich miesiącach w Amazonie i wobec około 21 mln w Allegro. We wrześniu spółka poinformowała, że połowa zakupów dokonywanych w Shopee generowana jest przez polskich sprzedawców, a na platformie zarejestrowało się już ponad 53 tys. polskich firm. Z kolei w grudniu Shopee współpracowało już z blisko 60 tys. polskich sprzedawców" - ocenili w komentarzu Dominik Niszcz i Grzegorz Kujawski z Trigon DM.

Allegro przejmie ruch od Shopee? Nie tylko oni

"Allegro w naturalny sposób przejmie znaczną część GMV od lokalnych sprzedawców, którzy stanowili większość sprzedaży Shopee, natomiast sprzedaż zagraniczną przejmą prawdopodobnie w większym stopniu Amazon i AliExpress. Shopee było agresywnym graczem na rynku polskim i dopiero od lipca wprowadziło opłaty za sprzedaż i dopłatę do kosztów wysyłki dla sprzedawców, którą następnie podniesiono w październiku. Z kolei w listopadzie 2022 Shopee obniżyło minimalną wartość zamówienia z 39 zł do 29 zł dla 2-3 dniowych terminów dostawy, co biorąc pod uwagę koszt dostawy do paczkomatu (około 7-8 zł) i ograniczoną kontrybucję merchanta do kosztów dostaw (tylko 10 proc. przy tej wartości zamówienia) oznaczało, że spółka mogła dopłacać 3-4 zł do przesyłki, to jest ponad dwa razy więcej niż Allegro przed ostatnimi podwyżkami" - dodali.

Kto skorzysta na wyjściu Shopee?

Shopee poinformowało w czwartek na stronie internetowej, że kończy działalność w Polsce. Od 13 stycznia 2023 roku od godz. 23.59 możliwość składania nowych zamówień za pośrednictwem platformy Shopee Polska zostanie wstrzymana.

"Wyście Shopee oceniam pozytywnie dla Allegro, ale skala tego wpływu jest na dziś trudna do oszacowania. Byłoby łatwiej, gdybyśmy wiedzieli jakie GMV Shopee generowało w Polsce. Niewątpliwie Shopee był w ostatnim 1,5 roku największym +disruptorem+ wśród platform e-commerce w Polsce, prowadząc agresywną kampanię marketingową i zdobywając sporą bazę realnych użytkowników. Wraz z zamknięciem Shopee, część z tej bazy przepłynie do innych platform. Allegro będąc największym graczem na rynku, statystycznie powinno także być największym beneficjentem takiego przepływu" - uważa Konrad Księżopolski, analityk Haitong Banku.

Ilu użytkowników w Polsce miało Shopee?

Z danych Mediapanel Gemius Polska wynika, że liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro wyniosła w listopadzie 2022 roku 21.048.822. W tym okresie liczba użytkowników Shopee (strona www plus aplikacja) wyniosła 10.884.618, co dawało drugą pozycję wśród platform e-commerce w Polsce.

Polska strona platformy zakupowej Shopee została uruchomiona we wrześniu 2021 roku. Wiosną 2022 roku w stolicy ruszyło pierwsze biuro firmy w Polsce.

Shopee to platforma zakupowa we Wschodniej Azji (Singapur, Tajlandia, Indonezja, Wietnam, Filipiny oraz Tajwan) oraz Brazylii. Shopee jest częścią Sea Ltd, globalnej firmy internetowej notowanej na giełdzie w Nowym Yorku. Sea prowadzi również działalność w zakresie cyfrowej rozrywki (Garena) oraz cyfrowych usług finansowych

