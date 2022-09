Donuty Ekipy w sieci Biedronka w nowym wydaniu. Jaki mają skład?

Donuty Ekipy produkowane przez Dooti Donuts powróciły do sieci Biedronka. Tym razem pączek wygląda zupełnie inaczej, zmianie uległ także skład.

Donuty Ekipy powracają do sieci Biedronka w nowym wydaniu. Jaki mają skład? fot. PTWP

Ekipa ponownie połączyła siły z Dooti Donuts i wprowadziła nowego Donuta, który od 5 września jest dostępny w sklepach Biedronka.

Nowy donut to kompozycja dwóch rożnych owocowych nadzień – truskawkowego i cytrusowego, w jednym donucie. Charakter nowego produktu podkreśla dekoracja w postaci czarnej polewy z różowym wzorem oraz kolorową, strzelającą posypką. W składzie nowego donuta nie znajdziemy konserwantów, sztucznych barwników, ani tłuszczów utwardzonych. Nowy produkt to efekt bliskiej współpracy grupy YouTuberów z marką Dooti Donuts, należącej do firmy Stokson - mówi Konrad Wiktor, Marketing Manager w firmie Stokson