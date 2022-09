Donuty Ekipy znów w Biedronce. Pierwsza odsłona była dużym sukcesem sprzedażowym

Ekipa znów łączy siły z marką Dooti Donuts i wprowadza do sieci Biedronka nowego Donuta. Pierwsza odsłona Donutów Ekipy była dużym sukcesem sprzedażowym - mimo, że dietetycy i część konsumentów krytykowała skład produktu.

Ekipa znów łączy siły z marką Dooti Donuts i wprowadza na rynek zupełnie nowego Donuta/fot. materiały prasowe

Członkowie Ekipy wspólnie z marką Dooti Donuts przygotowali dla fanów nowego Donuta Ekipy. Od 5 września będzie on dostępny w sklepach Biedronka.

Nowy donut to kompozycja dwóch rożnych owocowych nadzień – truskawkowego i cytrusowego, w jednym donucie. Charakter nowego produktu podkreśla dekoracja w postaci czarnej polewy z różowym wzorem oraz kolorową, strzelającą posypką. W składzie nowego donuta nie znajdziemy konserwantów, sztucznych barwników, ani tłuszczów utwardzonych. Nowy produkt to efekt bliskiej współpracy grupy YouTuberów z marką Dooti Donuts, należącej do firmy Stokson. Pierwsza odsłona Donutów Ekipy była dużym sukcesem sprzedażowym. Zachęceni, postanowiliśmy zrobić kolejny krok i stworzyć donuta w zupełnie nowej wersji. Zarówno dla Dooti Donuts, jak i dla członków Ekipy to była kapitalna przygoda, bo przełamywanie schematów i kreatywność w tworzeniu to coś, co wszyscy mamy w swoim DNA. Jestem pewien, że efekt tej współpracy spodoba się również fanom – mówi Konrad Wiktor, Marketing Manager w firmie Stokson.