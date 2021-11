DoorDash przejmuje Wolt. Jednak logo zostaje na polskim rynku

Firma DoorDash, rozwijająca platformę do zamawiania i dostarczania jedzenia przejmuje spółkę Wolt. Transakcja za ok. 7 mld euro ma być sfinalizowana w I. połowie 2022 r. Jednak logo Wolt nie zniknie z polskiego rynku.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 10-11-2021, 13:48

DoorDash przejmuje Wolt, ale marka zostanie na polskim rynku/ fot. materiały prasowe

DoorDash przejmuje Wolt

Akcjonariusze spółek zawarli ostateczną umowę, na mocy której DoorDash przejmie Wolt. Firmy mają wspólną misję zbudowania globalnej platformy dla lokalnego handlu. - Wierzymy, że łącząc siły przyspieszymy rozwój naszych produktów, skupimy się na na każdym z naszych rynków i poprawiamy wartość, jaką zapewniamy konsumentom, handlowcom, a także kurierom na całym świecie - mówi Tony Xu, współzałożyciel i dyrektor generalny DoorDash.

Zespół Wolt liczący ponad 4000 pracowników obsługuje platformę handlową w 23 krajach. Po sfinalizowaniu przejęcia Miki Kuusi będzie kierował DoorDash International, podlegając Tony'emu Xu. Firma spodziewa się zwiększenia skali międzynarodowej działalności, przyspieszenia rozwoju produktów i poprawy efektywność inwestycji. - Mamy możliwość zbudowania globalnej platformy dla lokalnego handlu w erze Internetu – dodał Tony Xu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przejęcie wyceniane jest na ok. 7 mld euro, podlega zwyczajowym warunkom zezwoleń regulacyjnych. Spodziewane zamknięcie transakcji to I połowa 2022 r. Zarząd obu firm zatwierdził transakcję, a reprezentujący ją akcjonariusze większość wyemitowanych akcji Wolt zobowiązała się do jej wsparcia.