Hubert Woźniak potwierdza, że Rajpol współpracuje od wielu lat z sieciami handlowymi w krajach Europy Zachodniej i Północnej oraz z siecią Lidl w kilku krajach poza Polską.

- Współpraca układa się całkiem dobrze. Nie ma aż takiej presji na cenę jak na rynku polskim, przez co marże są co do zasady lepsze. Z drugiej strony wszędzie dostrzegamy patriotyzm lokalny i kupcy w sieciach zagranicznych preferują owoce i warzywa pochodzące z rynku rodzimego. Są skłonni płacić za lokalne owoce i warzywa wyższe ceny niż za importowane, mimo że często polskie jabłka są lepszej jakości niż np. szwedzkie czy czeskie - mówi.