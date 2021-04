Dostawca obrabował sklep, do którego przywiózł towar

Policjanci z Kazimierzy Wielkiej otrzymali w piątek zgłoszenie od pracownika jednego z marketów w Skalbmierzu. "35-latek, który przywiózł towar do sklepu, podczas jego rozładunku dokonał również kradzieży. Mężczyzna zabrał papierosy, kremy przeciwzmarszczkowe, ręczniki papierowe oraz gumy do żucia o łącznej wartości 1200 zł" - powiedziała PAP mł.asp. Monika Cichy z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej.

35-latek został ujęty na gorącym uczynku przez pracowników biura kontroli sklepu. Podczas przesłuchania dostawca przyznał się do kradzieży. Amatorowi kremów i gum do żucia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.