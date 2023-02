Konsumenci będą nagradzać firmy za zmianę gramatur? Kontrola porcji brzmi lepiej niż downsizing. Taki przekaz marek spożywczych może zwiększyć sprzedaż - wynika z brytyjskich badań zleconych przez Uniwersytet Georgetown we współpracy z Natural Marketing Institute.

Konsumenci mogą nagradzać firmy za zmianę gramatur np. przekąsek czy słodyczy; fot. shutterstock.com

Downsizing w branży spożywczej. Kontrola porcji brzmi lepiej

Wielu producentów pakowanej żywności i napojów, którzy w ostatnich latach zmniejszali rozmiary porcji bez obniżania cen, próbowało to zrobić w ukryciu. Nowe badania udowadniają, że zmniejszenie jako "kontrola porcji" ma pozytywny wydźwięk i konsumenci mogą nagradzać za to marki.

Coraz więcej konsumentów skłania się do kupowania żywności od razu do spożycia "na raz" i oczekują produktów, dzięki którym łatwiej będą zarządzać ilością spożywanych kilokalorii na posiłek.

Kontrolowanie porcji posiłków a zdrowy styl życia

Ankieta przeprowadzona wśród 1000 osób dorosłych pokazuje, że 58 proc. konsumentów zmniejsza porcje spożywanych posiłków, aby pomóc sobie w kontrolowaniu swojej wagi, a 42% zauważa, że spożywanie odpowiedniej ilości porcji w każdym posiłku lub przekąsce jest ważnym źródłem zdrowego stylu życia.

Ankieta wykazała, że aby móc kontrolować porcje, połowa pytanych konsumentów wybiera przekąski z jasnym przekazem dietetycznym, takie jak w "opakowaniach 100 kalorii".

Ponadto wykazano, że 45 proc. respondentów kupuje mniejsze opakowania artykułów spożywczych, a 44 proc. robi to samo z napojami. Oba wskaźniki są wyższe niż przed pandemią, kiedy 38 proc. kupowało mniejsze opakowania żywności, a 40 proc. - napojów.

Mniejsze opakowanie a kontrola kalorii

- Mniejsze porcje mogą również pomóc w zwiększeniu sprzedaży bardziej pobłażliwych produktów, jak słodycze, słone przekąski czy słodkie napoje, ponieważ pozwalają konsumentom cieszyć się produktem z mniejszym poczuciem winy - zauważa w oświadczeniu Hank Cardello, przewodniczący Koalicji Portion Balance na Uniwersytecie Georgetown.

Wyniki badania potwierdzają wcześniejsze badania przeprowadzone przez Międzynarodową Radę Informacji o Żywności, które wykazały, że jedzenie odpowiedniej wielkości porcji jest uważane za najważniejszy czynnik zdrowego odżywiania.

Mniejsze porcje żywności w zbiorczych opakowaniach

Jednorazowe sięgnięcie po dany produkt powoduje, że konsumenci zjadają mniej, niż gdyby to była większa porcja. większe opakowanie. Nie ma też odruchu, że skoro zostało coś w paczce, to trzeba to dokończyć.

Małe porcje produktów pakowane w większej paczce pozwalają łatwiej dzielić tym produktem z innymi użytkownikami. To ważne w przypadku rodzin. Wykazano, że w Wielkiej Brytanii rosnące preferencje konsumentów dotyczące mniejszych opakowań dobrze współgrają ze zwiększonym zainteresowaniem opakowaniami zbiorczymi jako sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy poprzez kupowanie hurtowe, ale nadal zaspokajając różne potrzeby członków gospodarstw domowych.

