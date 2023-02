Handel

Downsizing w handlu żywnością. Producenci zmniejszają opakowania, nie ceny

Autor: PP

Data: 31-01-2023, 13:02

Coca-Cola w butelce 850 ml zamiast 1l, kostka masła o gramaturze 170g, a Ptasie Mleczko 340 g? To właśnie downsizing. Polacy przyzwyczajają się do stopniowego zmniejszania opakowań za zakupach spożywczych. Czy coś ich jeszcze zadziwi?

Downsizing. Polacy przyzwyczajają się do stopniowego zmniejszania opakowań za zakupach spożywczych; fot. shutterstock.com

Czym jest downsizing w handlu żywnością?

Downsizing produktów spożywczych to celowe zmniejszanie wagi lub ilości produktów w opakowaniu przy zachowaniu tej samej ceny. Po co stosuje się taki zabieg? Celem jest redukcja kosztów, zwiększenie marży lub dopasowanie do oczekiwania sieci handlowej, która niezbyt chętnie patrzy na podnoszenie cen półkowych w przypadku niektórych produktów.

