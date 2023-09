Proces produkcyjny składa się z wielu etapów, z których każdy ma poważny wpływ na efekt końcowy, jakość produktu i akceptację odbiorcy. Bezdyskusyjnie, niezwykle ważny jest jeden z ostatnich etapów - dozowanie i pakowanie. Przystępując do wyboru najlepszej opcji, należy szczegółowo rozpatrzeć szereg aspektów.





Dozowanie i pakowanie – dbałość o szczegóły na każdym etapie

Tak właśnie działa Firma Fenix Systems, która od lat dostarcza rozwiązania z zakresu dozowania i pakowania – pojedyncze urządzenia oraz kompletne linie

Wspólna cecha instalacji to perfekcja. Aby uzyskać wyjątkowy efekt, linie pakujące oraz maszyny oferowane przez Fenix Systems są projektowane indywidualnie dla każdego klienta – po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich zebranych danych.

Przy każdym projekcie najważniejszy jest produkt - konsystencja, gęstość, objętość, ciężar nasypowy, reakcja na wilgoć itd. Oprócz oceny produktu rozważane są takie punkty jak: masa docelowa opakowań, wydajność, dopuszczalne limity nadwagi i niedowagi, konfiguracja linii, dostępna przestrzeń produkcyjna, wymogi dystrybucji i pakowania. Fachowcy z Fenix Systems mają duże doświadczenie w tym sektorze i oceniają, że obecnie Producenci z różnych branż, w tym spożywczej, kładą największy nacisk na dokładność maszyn, higienę, powtarzalność procesu produkcyjnego, łatwość w obsłudze i bezusterkowość, ale także na jakość opakowania, nowatorskie rozwiązania i estetykę.

W osiągnięciu celu pomaga fakt, że Fenix Systems to wyłączny przedstawiciel na Polskę uznanych na świecie Producentów dostarczających najnowsze rozwiązania z zakresu systemów dozowania i pakowania różnego rodzaju produktów. Partnerzy to między innymi: Betti, Tecno Pack, Universal-Pack, Volpak, Webb Automation.

Fenix Systems dostarcza kartoniarki pionowe Betti do pakowania produktów w kartoniki typu bag in box, maszyny napełniające słoiki i plastikowe pojemniki.

Pionowe systemy „worek w pudełku” montowane na maszynach Betti umożliwiają wprowadzanie worków każdego typu (zawierających płyny, proszki i granulat) nawet w kartonach, których wielkość jest ograniczona w stosunku do wprowadzanego worka.

Produkcja minimalna może wahać się od kilku kartonów na minutę dla niektórych modeli, do osiągnięcia maksymalnej produkcji 320 kartonów na minutę dla najszybszych modeli.

Dozownik objętościowy, w który wyposażone są maszyny Betti, zapewnia doskonałe tolerancje wagowe przy wysokich, średnich i niskich prędkościach produkcyjnych.

Maszyny Betti, pozwalają na integrację z dowolnym systemem ważenia dostępnym obecnie na rynku międzynarodowym.

Fenix Systems oferuje maszyny do doypacków firmy Volpak, które mogą być używane do szerokiej gamy produktów, takich jak: granulaty, proszki, płyny, pasty, chusteczki nawilżane w torebkach z trzema lub czterema uszczelnieniami, torebki z dnem, torebki stojące, torebki o specjalnych kształtach, z łatwym otwieraniem, jak zamknięcia strunowe, nakrętki, słomki, z zaworami odgazowującymi itp., przy wydajności sięgającej 400 torebek na minutę.

Fenix Systems posiada w ofercie maszyny dozujące G. Webb Automation.

Klienci mają do wyboru zarówno ręczne urządzenia dozujące o niewielkich rozmiarach, jak i kompleksową oraz w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną. Prędkość ich pracy dostosowana jest do konkretnych wymagań zakładu.

Szeroka funkcjonalność systemu obejmuje nie tylko dozowanie proszku i naważanie, ale także podawanie opakowań i napełnianie worków.

Fenix Systems dostarcza saszetkarki Universal-Pack. Służą one do produkowania jednorazowych saszetek, zgrzewanych na czterech krawędziach lub na krawędziach innego kształtu, opakowań typu stick, kartonów i pudełek z płaskich, wstępnie sklejonych wykrojów.

Maszyny Universal-Pack zapewniają elastyczność w zakresie parametrów operacyjnych: długość saszetki, wielkość dawki, temperatura zgrzewania, szybkość produkcji, cięcie, fazy dozowania itp. Ustawienia maszyny można zmieniać bez interwencji mechanicznej, za pomocą ekranu dotykowego, nawet podczas produkcji.

Dzięki saszetkarkom Universal-Pack można dostarczyć kompletne rozwiązanie pakowania pod klucz z uwzględnieniem różnych opcji kartonów: od dużych kartonów napełnianych dowolnie, do kartonów ładowanych od góry formowanych z płaskich wykrojów, lub kartonów ładowanych poziomo z boku ze wstępnie sklejonymi wykrojami.

Te wszystkie rozwiązania zawierają automatyczne lub półautomatyczne liczenie i gromadzenie pojedynczych egzemplarzy lub sticków zapewniając wysoką i niezawodną wydajność.

Fenix Systems oferuje także pakowaczki pionowe firmy Tecnopack.

Pakowaczki pionowe, Vertical Form Fill Seal" (VFFS) do pakowania produktów spożywczych i niespożywczych są w pełni zautomatyzowane a także, dzięki prostemu interfejsowi użytkownika i możliwości programowania różnych parametrów pakowania - łatwe w obsłudze.

Zapewniają szczelność torebek, co chroni produkty przed wilgocią, tlenem, światłem i innymi czynnikami zewnętrznymi. Jest to ważne dla produktów, które wymagają długiego okresu przydatności do spożycia.

Maszyny proponowane przez Fenix Systems są wyjątkowo wszechstronne - zautomatyzują pracę zarówno małych, jak dużych producentów z branży spożywczej i niespożywczej. Dedykowane są zarówno do artykułów płynnych, sypkich, także tych o niskiej granulacji, jak i do wyrobów przetwórstwa mięsnego czy produktów garmażeryjnych, a także do wszelkich produktów niespożywczych o podobnej strukturze.